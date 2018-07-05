أمير الجوف يوجّه بتخصيص يوم كل شهر للثقافة والفنون بالمنطقة

فنون شعبية ومسرحية وشعر وتصوير وتشكيلي وبكافة مدن المنطقة

وجّه أمير منطقة الجوف الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز بإقامة "يوم الثقافة والفنون بالجوف" ليشمل الفنون الشعبية والمسرح والشعر والتصوير والفن التشكيلي بما يتماشى مع (رؤية 2030) .

وأوضح مدير الجمعية العربية للثقافة والفنون بالجوف الدكتور نواف بن ذويبان الخالدي بأن توجيهات أمير المنطقة تقضي بإقامة اليوم الثقافي وفق برنامج شهري ويكون كل شهر في مدينة أو محافظة من مدن ومحافظات منطقة الجوف ليشمل مدينة سكاكا ومحافظات القريات، ودومة الجندل، وطبرجل، ومركز صوير .

وبهذه المناسبة رفع "الخالدي" شكره وتقديره لأمير المنطقة على هذه المبادرة المتميزة والكريمة التي تصبُّ في خدمة أبناء وبنات منطقة الجوف فيما هو مفيد لهم .