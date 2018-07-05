النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"جنية النار" و"الحوت الأزرق" و"تحدي شارلي".. طفلك قد يكون ضحية أحدهم

ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول

أمير الجوف يوجّه بتخصيص يوم كل شهر للثقافة والفنون بالمنطقة

فنون شعبية ومسرحية وشعر وتصوير وتشكيلي وبكافة مدن المنطقة

وجّه أمير منطقة الجوف الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز بإقامة "يوم الثقافة والفنون بالجوف" ليشمل الفنون الشعبية والمسرح والشعر والتصوير والفن التشكيلي بما يتماشى مع (رؤية 2030) .

وأوضح مدير الجمعية العربية للثقافة والفنون بالجوف الدكتور نواف بن ذويبان الخالدي بأن توجيهات أمير المنطقة تقضي بإقامة اليوم الثقافي وفق برنامج شهري ويكون كل شهر في مدينة أو محافظة من مدن ومحافظات منطقة الجوف ليشمل مدينة سكاكا ومحافظات القريات، ودومة الجندل، وطبرجل، ومركز صوير .

وبهذه المناسبة رفع "الخالدي" شكره وتقديره لأمير المنطقة على هذه المبادرة المتميزة والكريمة التي تصبُّ في خدمة أبناء وبنات منطقة الجوف فيما هو مفيد لهم .

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

اعلان
أمير الجوف يوجّه بتخصيص يوم كل شهر للثقافة والفنون بالمنطقة
سبق

وجّه أمير منطقة الجوف الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز بإقامة "يوم الثقافة والفنون بالجوف" ليشمل الفنون الشعبية والمسرح والشعر والتصوير والفن التشكيلي بما يتماشى مع (رؤية 2030) .

وأوضح مدير الجمعية العربية للثقافة والفنون بالجوف الدكتور نواف بن ذويبان الخالدي بأن توجيهات أمير المنطقة تقضي بإقامة اليوم الثقافي وفق برنامج شهري ويكون كل شهر في مدينة أو محافظة من مدن ومحافظات منطقة الجوف ليشمل مدينة سكاكا ومحافظات القريات، ودومة الجندل، وطبرجل، ومركز صوير .

وبهذه المناسبة رفع "الخالدي" شكره وتقديره لأمير المنطقة على هذه المبادرة المتميزة والكريمة التي تصبُّ في خدمة أبناء وبنات منطقة الجوف فيما هو مفيد لهم .

05 يوليو 2018 - 21 شوّال 1439
03:50 PM

أمير الجوف يوجّه بتخصيص يوم كل شهر للثقافة والفنون بالمنطقة

فنون شعبية ومسرحية وشعر وتصوير وتشكيلي وبكافة مدن المنطقة

A A A
عبدالرحمن العازمي - الجوف
0
42

وجّه أمير منطقة الجوف الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز بإقامة "يوم الثقافة والفنون بالجوف" ليشمل الفنون الشعبية والمسرح والشعر والتصوير والفن التشكيلي بما يتماشى مع (رؤية 2030) .

وأوضح مدير الجمعية العربية للثقافة والفنون بالجوف الدكتور نواف بن ذويبان الخالدي بأن توجيهات أمير المنطقة تقضي بإقامة اليوم الثقافي وفق برنامج شهري ويكون كل شهر في مدينة أو محافظة من مدن ومحافظات منطقة الجوف ليشمل مدينة سكاكا ومحافظات القريات، ودومة الجندل، وطبرجل، ومركز صوير .

وبهذه المناسبة رفع "الخالدي" شكره وتقديره لأمير المنطقة على هذه المبادرة المتميزة والكريمة التي تصبُّ في خدمة أبناء وبنات منطقة الجوف فيما هو مفيد لهم .

شارك برأيك
89
496

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,770
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
41,305
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,221
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,478

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

المقالات

موسم التزاوج وتجّار السعادة!

موسم التزاوج وتجّار السعادة!

عبدالغني الشيخ
إرهاب سياسي بدعم آسيوي

إرهاب سياسي بدعم آسيوي

سلطان رديف
حدد موقعك على خرائط العقول!

حدد موقعك على خرائط العقول!

مرام المشاري
"المراعي".. ضيعت اللبن!

"المراعي".. ضيعت اللبن!

يحيى فقيهي
يا هلا بالأميرة...!

يا هلا بالأميرة...!

مها عبدالله الحقباني
جاري التحميل 50% .. احتراف (ناقص)

جاري التحميل 50% .. احتراف (ناقص)

وحيد بغدادي
الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

يحيى فقيهي
هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

محمد الغامدي
سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

ماجد الحربي
"السنابيون" والتهريج في روسيا!

"السنابيون" والتهريج في روسيا!

عبدالرحمن المرشد
لماذا مكة بلا حدائق؟!

لماذا مكة بلا حدائق؟!

بندر الشهري
وزارتي.. صافي يا لبن..!!

وزارتي.. صافي يا لبن..!!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول
ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة