شاهد من "أجفر حائل".. خلطة الرمل الساخن والزفت لصيانة الطرق

يعالج التشققات في طبقة الأسفلت.. و"النومسي": الخطة أعطت أولوية

نجحت بلدية مدينة الأجفر (٢٥٠ كلم شرق حائل)، في تطبيق خطتها لمعالجة التشوه البصري في الطرق، بعد صيانة مدخل الأجفر، باستخدام خلطة "الرمل الساخن مع البيتومين (الزفت)"؛ وذلك لمعالجة التشققات في طبقة الأسفلت.

وأوضح رئيس بلدية الأجفر، المهندس فرحان النومسي، أن البلدية وضعت خطة أعطت صيانة الطرق الرئيسية أولوية بالمعالجة؛ مشيرًا إلى أن العمل سيستمر في دهن الأرصفة؛ وذلك في إطار رفع أداء الطرق وتحقيق رضا مستخدميها، والتي تأتي ضمن حملة وزارة الشؤون البلدية القروية والإسكان التي تحمل شعار معالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري بالتعاون مع الأمانات والبلديات بالمملكة.