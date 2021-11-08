آل الشيخ: منجزات غير مسبوقة للتعليم في عهد خادم الحرمين لصناعة مستقبل أفضل لأبناء الوطن

وزير التعليم: المملكة تعيش في هذا العهد الزاهر منجزات تنموية ونوعية في جميع المجالات

رفع وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، باسمه ونيابة عن منسوبي التعليم العام والجامعي والتدريب التقني؛ التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، بمناسبة حلول الذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم ملكًا للمملكة العربية السعودية.

وقال وزير التعليم: "إن هذه المناسبة العظيمة علينا جميعًا، تعبر عن صادق الولاء وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وما تَحقق للوطن الغالي من تنمية ورخاء وعز وتمكين، ليكون الإنسان أولًا ومنافسًا عالميًّا؛ مؤكدًا أن المملكة تعيش في هذا العهد الزاهر منجزات تنموية ونوعية في جميع المجالات؛ وفق رؤية طموحة حققت بمشروعاتها ومبادراتها وبرامجها أرقامًا غير مسبوقة، ومؤشرات عملية عززت من مكانة المملكة الدولية".

وأضاف أن التعليم في المملكة حظي بدعم واهتمام كبيرين من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله؛ إيمانًا منهما بأهمية بناء أجيال المستقبل والاستثمار فيها؛ حيث شهد التعليم نموًّا متسارعًا في عهد خادم الحرمين الشريفين، وتطورًا جذريًّا وعميقًا للنظام التعليمي؛ لصناعة مستقبل أفضل لأبناء وبنات الوطن الذين يستحقون ما يحقق أحلامهم وطموحاتهم؛ موضحًا أن وزارة التعليم بدعم القيادة الرشيدة -حفظها الله- مستمرة في رحلة التطوير، من خلال الاستثمار الأمثل لمواردها التعليمية، ورفع مستوى كفاءة منظومة التعليم، بما يتواءم مع مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، ورؤية المملكة 2030، مستشهدًا بما تحقق للمملكة من ريادة عالمية في التعليم عن بُعد، والبحث والابتكار، وتصنيف الجامعات، والطفولة المبكرة، وتوفير 24 قناة تعليمية في رقم غير مسبوق عالميًّا.

وأشار وزير التعليم إلى سعي المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- إلى تجويد مخرجات التعليم وعمليات التعلم، بما ينسجم مع احتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل، من خلال تطوير المناهج والخطط الدراسية، وتنمية قدرات الطلبة ومهاراتهم عبر مسارات متعددة في الثانوية العامة، ودعم برامج ومبادرات الكشف عن الموهوبين، ورفع مؤشرات المملكة في الاختبارات الدولية، والتوسع في رياض الأطفال والتربية الخاصة؛ مؤكدًا أن المملكة بدعم القيادة الرشيدة -أعزها الله- ستواصل جهودها في تطوير التعليم برؤية طموحة للمستقبل، ومشروعات تُعزز من مكانة المملكة عالميًّا.