النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصادر  تكشف تفاصيل رسالة التحالف للأطراف المتنازعة في "سقطرى"

ما سر الأسلحة الثقيلة التي تم العثور عليها ودورها في إشعال المواجهات؟

سقطت قذائف غير معروفة المصدر منتصف البارحة بجزيرة سقطري، معرضةً أرواح المواطنين اليمنيين للخطر، فيما استخدمت الأسلحة الخفيفة والثقيلة بين الأطراف اليمنية.

وتسببت هذه التطورات في تعكير صفو الحياة الطبيعية وعرقلة جهود تنمية الجزيرة وزعزعة الأمن والاستقرار، وتهديد أمن وسلامة قوات التحالف الموجودة لغرض المساهمة في مشاريع التنمية والرخاء للمواطنين.

وأكدت المصادر العثور على كميات كبيرة من الأسلحة من بينها دبابات ومدفعية ثقيلة موجودة قبل انقلاب الميليشيا الحوثية على الحكومة الشرعية، وسط ترجيحات أن النزاع قائم بين الأطراف للحصول على الغنائم.

وقال مصدر من جزيرة سقطرى قبل قليل: قام التحالف بتوجيه رسالة واضحة لكل الأطراف بضرورة وقف الاشتباكات وعدم تعريض حياة المدنيين وقوات التحالف للخطر والمحافظة على أمن واستقرار الجزيرة.

ورصد مصدر خاص صورًا للأسلحة الثقيلة ومن بينها المدفعية الثقيلة التي تم العثور عليها بجزيرة سقطرى اليمنية.

وأكد المصدر أن هذه الأسلحة الثقيلة والموجودة قبل انقلاب المليشيا الحوثية على الحكومة الشرعية أصبحت سبب النزاع القائم بين الأطراف اليمنية.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مصادر  تكشف تفاصيل رسالة التحالف للأطراف المتنازعة في "سقطرى"
سبق

سقطت قذائف غير معروفة المصدر منتصف البارحة بجزيرة سقطري، معرضةً أرواح المواطنين اليمنيين للخطر، فيما استخدمت الأسلحة الخفيفة والثقيلة بين الأطراف اليمنية.

وتسببت هذه التطورات في تعكير صفو الحياة الطبيعية وعرقلة جهود تنمية الجزيرة وزعزعة الأمن والاستقرار، وتهديد أمن وسلامة قوات التحالف الموجودة لغرض المساهمة في مشاريع التنمية والرخاء للمواطنين.

وأكدت المصادر العثور على كميات كبيرة من الأسلحة من بينها دبابات ومدفعية ثقيلة موجودة قبل انقلاب الميليشيا الحوثية على الحكومة الشرعية، وسط ترجيحات أن النزاع قائم بين الأطراف للحصول على الغنائم.

وقال مصدر من جزيرة سقطرى قبل قليل: قام التحالف بتوجيه رسالة واضحة لكل الأطراف بضرورة وقف الاشتباكات وعدم تعريض حياة المدنيين وقوات التحالف للخطر والمحافظة على أمن واستقرار الجزيرة.

ورصد مصدر خاص صورًا للأسلحة الثقيلة ومن بينها المدفعية الثقيلة التي تم العثور عليها بجزيرة سقطرى اليمنية.

وأكد المصدر أن هذه الأسلحة الثقيلة والموجودة قبل انقلاب المليشيا الحوثية على الحكومة الشرعية أصبحت سبب النزاع القائم بين الأطراف اليمنية.

20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
02:12 PM

مصادر  تكشف تفاصيل رسالة التحالف للأطراف المتنازعة في "سقطرى"

ما سر الأسلحة الثقيلة التي تم العثور عليها ودورها في إشعال المواجهات؟

A A A
محمد المواسي - الرياض
2
3,936

سقطت قذائف غير معروفة المصدر منتصف البارحة بجزيرة سقطري، معرضةً أرواح المواطنين اليمنيين للخطر، فيما استخدمت الأسلحة الخفيفة والثقيلة بين الأطراف اليمنية.

وتسببت هذه التطورات في تعكير صفو الحياة الطبيعية وعرقلة جهود تنمية الجزيرة وزعزعة الأمن والاستقرار، وتهديد أمن وسلامة قوات التحالف الموجودة لغرض المساهمة في مشاريع التنمية والرخاء للمواطنين.

وأكدت المصادر العثور على كميات كبيرة من الأسلحة من بينها دبابات ومدفعية ثقيلة موجودة قبل انقلاب الميليشيا الحوثية على الحكومة الشرعية، وسط ترجيحات أن النزاع قائم بين الأطراف للحصول على الغنائم.

وقال مصدر من جزيرة سقطرى قبل قليل: قام التحالف بتوجيه رسالة واضحة لكل الأطراف بضرورة وقف الاشتباكات وعدم تعريض حياة المدنيين وقوات التحالف للخطر والمحافظة على أمن واستقرار الجزيرة.

ورصد مصدر خاص صورًا للأسلحة الثقيلة ومن بينها المدفعية الثقيلة التي تم العثور عليها بجزيرة سقطرى اليمنية.

وأكد المصدر أن هذه الأسلحة الثقيلة والموجودة قبل انقلاب المليشيا الحوثية على الحكومة الشرعية أصبحت سبب النزاع القائم بين الأطراف اليمنية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,257
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,059
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,943
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,377

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة