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ضبط 44 مخالفاً لنظام البيئة بحوزتهم 73 متراً مكعباً من الحطب

الأمن البيئي: طبّقنا الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المعنية

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض، (44) مواطناً مخالفاً لنظام البيئة بحوزتهم (73) متراً مكعباً من الحطب المحلي المعروض للبيع لأغراض تجارية بمدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تمّ تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصّة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث الجميع الإبلاغ عن أيّ حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما يُنشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

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ضبط 44 مخالفاً لنظام البيئة بحوزتهم 73 متراً مكعباً من الحطب
سبق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض، (44) مواطناً مخالفاً لنظام البيئة بحوزتهم (73) متراً مكعباً من الحطب المحلي المعروض للبيع لأغراض تجارية بمدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تمّ تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصّة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث الجميع الإبلاغ عن أيّ حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما يُنشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

19 مايو 2021 - 7 شوّال 1442
12:29 PM

ضبط 44 مخالفاً لنظام البيئة بحوزتهم 73 متراً مكعباً من الحطب

الأمن البيئي: طبّقنا الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المعنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض، (44) مواطناً مخالفاً لنظام البيئة بحوزتهم (73) متراً مكعباً من الحطب المحلي المعروض للبيع لأغراض تجارية بمدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تمّ تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصّة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث الجميع الإبلاغ عن أيّ حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما يُنشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

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