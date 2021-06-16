وأضاف "الخضيري" القول: الغشاء الشفاف الذي يغلّف النواة، مفيد وصحي ولا ضرر منه، وتركيبته ألياف سيليلوزية وبعض المعادن المفيدة، ولا داعي لإزالته أبداً أثناء تناول التمر.

قال أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري: الغشاء الذي يفصل بين لب التمر والنواة (غشاء شفاف يغلّف النواة ويسمى قطمير).

"الخضيري": الغشاء الذي يفصل بين لب التمر والنواة مفيد وصحي ولا ضرر منه صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-06-16 قال أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري: الغشاء الذي يفصل بين لب التمر والنواة (غشاء شفاف يغلّف النواة ويسمى قطمير). وأضاف "الخضيري" القول: الغشاء الشفاف الذي يغلّف النواة، مفيد وصحي ولا ضرر منه، وتركيبته ألياف سيليلوزية وبعض المعادن المفيدة، ولا داعي لإزالته أبداً أثناء تناول التمر.

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442 06:44 PM

"الخضيري": الغشاء الذي يفصل بين لب التمر والنواة مفيد وصحي ولا ضرر منه قال: لا داعي لإزالته أبداً أثناء تناول التمر





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قال أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري: الغشاء الذي يفصل بين لب التمر والنواة (غشاء شفاف يغلّف النواة ويسمى قطمير).

وأضاف "الخضيري" القول: الغشاء الشفاف الذي يغلّف النواة، مفيد وصحي ولا ضرر منه، وتركيبته ألياف سيليلوزية وبعض المعادن المفيدة، ولا داعي لإزالته أبداً أثناء تناول التمر.