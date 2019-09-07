"العازمي" يحتفل بزواجه بعفيف

احتفل ثابت سعدي العازمي بمناسبة زواجه في إحدى القاعات الكبرى بمحافظة عفيف.
وشرف الحفل عدد من أعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء.
"سبق" تهنئ "العازمي"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.
احتفل ثابت سعدي العازمي بمناسبة زواجه في إحدى القاعات الكبرى بمحافظة عفيف.
وشرف الحفل عدد من أعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء.
"سبق" تهنئ "العازمي"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.
احتفل ثابت سعدي العازمي بمناسبة زواجه في إحدى القاعات الكبرى بمحافظة عفيف.
وشرف الحفل عدد من أعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء.
"سبق" تهنئ "العازمي"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.
احتفل ثابت سعدي العازمي بمناسبة زواجه في إحدى القاعات الكبرى بمحافظة عفيف.
وشرف الحفل عدد من أعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء.
"سبق" تهنئ "العازمي"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.