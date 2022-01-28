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"الحصيني": النجم الثاني من "الشبط - البلدة" بدأ اليوم.. وعودة البرد غداً

توقع ترسب الغبار بالرياض واستقبال أهلها صباحاً ممطراً بنسبة 30% ثم الشرقية

قال الباحث في الطقس والمناخ عضو تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم الاثنين هو أول أيام النجم الثاني من "الشبط -البلدة"، وأيامه 13 يومًا.

وتفصيلاً، أوضح "الحصيني أنه في هذه النجم تستمر زيادة النهار ونقصان الليل، ويعدُ أفضل وقت لزراعة البرسيم، أما الثلاثة الأيام الأخيرة منه فيها جزء من بذرة "الست" صالحة لزراعة جميع الأشجار، وهو الطالع "5" من طوالع الشتاء، ومظنة البرد إذا هبت رياح شمالية باردة سيبرية أو قطبية.

وتوقع "الحصيني" ان يترسب الغبار تدريجياً، خلال الثلاث الساعات القادمة -إن شاء الله- على عموم منطقة الرياض بما فيها العاصمة الرياض، ومنبهاً أهل الوشم، وسدير، والمحمل، والشعيب بأن المطر أقبل عليهم، وإن شاء الله يبشرونا بالسيل، متوقعاً كذلك أن الرياض صباحهم ممطر بنسبة 30%، ثم الشرقية - بإذن الله -.

وتوقع الباحث في الطقس والمناخ عودة الأجواء الباردة من يوم غدٍ الثلاثاء، ويومي "الأربعاء والخميس" تتميز بانخفاض في درجات الحرارة من 5 إلى 7 درجات كما هي عليه الأيام الماضية، ثم يعقبها ارتفاع في الحرارة من 4 إلى 5 درجات مئوية - بإذن الله- نهاية الأسبوع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحصيني": النجم الثاني من "الشبط - البلدة" بدأ اليوم.. وعودة البرد غداً
سبق

قال الباحث في الطقس والمناخ عضو تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم الاثنين هو أول أيام النجم الثاني من "الشبط -البلدة"، وأيامه 13 يومًا.

وتفصيلاً، أوضح "الحصيني أنه في هذه النجم تستمر زيادة النهار ونقصان الليل، ويعدُ أفضل وقت لزراعة البرسيم، أما الثلاثة الأيام الأخيرة منه فيها جزء من بذرة "الست" صالحة لزراعة جميع الأشجار، وهو الطالع "5" من طوالع الشتاء، ومظنة البرد إذا هبت رياح شمالية باردة سيبرية أو قطبية.

وتوقع "الحصيني" ان يترسب الغبار تدريجياً، خلال الثلاث الساعات القادمة -إن شاء الله- على عموم منطقة الرياض بما فيها العاصمة الرياض، ومنبهاً أهل الوشم، وسدير، والمحمل، والشعيب بأن المطر أقبل عليهم، وإن شاء الله يبشرونا بالسيل، متوقعاً كذلك أن الرياض صباحهم ممطر بنسبة 30%، ثم الشرقية - بإذن الله -.

وتوقع الباحث في الطقس والمناخ عودة الأجواء الباردة من يوم غدٍ الثلاثاء، ويومي "الأربعاء والخميس" تتميز بانخفاض في درجات الحرارة من 5 إلى 7 درجات كما هي عليه الأيام الماضية، ثم يعقبها ارتفاع في الحرارة من 4 إلى 5 درجات مئوية - بإذن الله- نهاية الأسبوع.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
09:35 PM

"الحصيني": النجم الثاني من "الشبط - البلدة" بدأ اليوم.. وعودة البرد غداً

توقع ترسب الغبار بالرياض واستقبال أهلها صباحاً ممطراً بنسبة 30% ثم الشرقية

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فهد العتيبي - الرياض
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18,456

قال الباحث في الطقس والمناخ عضو تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم الاثنين هو أول أيام النجم الثاني من "الشبط -البلدة"، وأيامه 13 يومًا.

وتفصيلاً، أوضح "الحصيني أنه في هذه النجم تستمر زيادة النهار ونقصان الليل، ويعدُ أفضل وقت لزراعة البرسيم، أما الثلاثة الأيام الأخيرة منه فيها جزء من بذرة "الست" صالحة لزراعة جميع الأشجار، وهو الطالع "5" من طوالع الشتاء، ومظنة البرد إذا هبت رياح شمالية باردة سيبرية أو قطبية.

وتوقع "الحصيني" ان يترسب الغبار تدريجياً، خلال الثلاث الساعات القادمة -إن شاء الله- على عموم منطقة الرياض بما فيها العاصمة الرياض، ومنبهاً أهل الوشم، وسدير، والمحمل، والشعيب بأن المطر أقبل عليهم، وإن شاء الله يبشرونا بالسيل، متوقعاً كذلك أن الرياض صباحهم ممطر بنسبة 30%، ثم الشرقية - بإذن الله -.

وتوقع الباحث في الطقس والمناخ عودة الأجواء الباردة من يوم غدٍ الثلاثاء، ويومي "الأربعاء والخميس" تتميز بانخفاض في درجات الحرارة من 5 إلى 7 درجات كما هي عليه الأيام الماضية، ثم يعقبها ارتفاع في الحرارة من 4 إلى 5 درجات مئوية - بإذن الله- نهاية الأسبوع.

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