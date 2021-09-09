أصدرت كليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع الصناعية قرارًا بالفصل المؤقت بحق طالبين مخالفين للإجراءات الاحترازية، وذلك بسبب حضورهما إلى مقرات الدراسة دون استكمال جرعات لقاح كورونا المنصوص عليها من الكليات والمعاهد. وتفصيلاً، نفذت الجهات ذات الاختصاص بكليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع زيارات ميدانية للتأكد من التزام الطلبة في كافة المرافق الدراسية بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط الحضور لمقر الكليات والمعاهد المعلن عنها. وقد تم رصد طالبين مخالفين للإجراءات الاحترازية وذلك بسبب حضورهم إلى مقرات الدراسة دون استكمال جرعات اللقاح المنصوص عليها وقد صدرت بحقهم عقوبة الفصل المؤقت من الكليات والمعاهد. وأهابت جميع الطلاب والطالبات بضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا، مؤكدة بأن الكليات والمعاهد لن تتهاون بتطبيق العقوبات الرادعة حرصًا على سلامة مجتمع الكليات والمعاهد خاصة ومجتمعنا بشكل عام.

ينبع الصناعية.. فصل بحق طالبين بسبب مخالفتهما الإجراءات الاحترازية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-09-09 أصدرت كليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع الصناعية قرارًا بالفصل المؤقت بحق طالبين مخالفين للإجراءات الاحترازية، وذلك بسبب حضورهما إلى مقرات الدراسة دون استكمال جرعات لقاح كورونا المنصوص عليها من الكليات والمعاهد.



وتفصيلاً، نفذت الجهات ذات الاختصاص بكليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع زيارات ميدانية للتأكد من التزام الطلبة في كافة المرافق الدراسية بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط الحضور لمقر الكليات والمعاهد المعلن عنها.



وقد تم رصد طالبين مخالفين للإجراءات الاحترازية وذلك بسبب حضورهم إلى مقرات الدراسة دون استكمال جرعات اللقاح المنصوص عليها وقد صدرت بحقهم عقوبة الفصل المؤقت من الكليات والمعاهد.



وأهابت جميع الطلاب والطالبات بضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا، مؤكدة بأن الكليات والمعاهد لن تتهاون بتطبيق العقوبات الرادعة حرصًا على سلامة مجتمع الكليات والمعاهد خاصة ومجتمعنا بشكل عام.

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443 06:25 PM

ينبع الصناعية.. فصل بحق طالبين بسبب مخالفتهما الإجراءات الاحترازية حضرا إلى مقرات الدراسة دون استكمال جرعات اللقاح المنصوص عليها





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أصدرت كليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع الصناعية قرارًا بالفصل المؤقت بحق طالبين مخالفين للإجراءات الاحترازية، وذلك بسبب حضورهما إلى مقرات الدراسة دون استكمال جرعات لقاح كورونا المنصوص عليها من الكليات والمعاهد.



وتفصيلاً، نفذت الجهات ذات الاختصاص بكليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع زيارات ميدانية للتأكد من التزام الطلبة في كافة المرافق الدراسية بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط الحضور لمقر الكليات والمعاهد المعلن عنها.



وقد تم رصد طالبين مخالفين للإجراءات الاحترازية وذلك بسبب حضورهم إلى مقرات الدراسة دون استكمال جرعات اللقاح المنصوص عليها وقد صدرت بحقهم عقوبة الفصل المؤقت من الكليات والمعاهد.



وأهابت جميع الطلاب والطالبات بضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا، مؤكدة بأن الكليات والمعاهد لن تتهاون بتطبيق العقوبات الرادعة حرصًا على سلامة مجتمع الكليات والمعاهد خاصة ومجتمعنا بشكل عام.