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دخول نجم "الجبهة" غداً.. والحصيني: تتخلله أمطار ويعتدل الجو فيه ليلاً

قال لـ"سبق": أول أنواء الخريف وينهي فيه النوم تحت أديم السماء

تَوقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو تسمية الحالات "عبدالعزيز الحصيني"، أن حالة ممطرة تتزامن مع دخول أول نجم من نجوم الخريف، وهو "الجبهة" لهذا العام، يوم غد الخميس أول أيام النجم الثاني من نجوم سهيل.

وقال لـ"سبق": إن نجم الجبهة تبلغ أيامه 14 يوماً، وهو أول أنواء الخريف، ومن مظاهره أنه ينهي فيه النوم تحت أديم السماء، ويعتدل الجو فيه خلال الليل، ولا يزال حاراً في النهار، ومطره نافع باذن الله. كذلك يبدأ فيه صرام النخيل، وتغرس فيه فسائل النخيل وشتل الأشجار وتزرع الخضار.

واستشهد بقول عنه: "اذا طلعت الجبهة، تحانت الولهة، وتنازت السفهة، وقلت في الأرض الرفهة". وتقول العامة: "أيلول لا قيلول".

وأضاف: يوافق دخول الجبهة حالة ممطرة -بإذن الله- على أجزاء من مناطق المملكة، تشمل مكة والمدينة وعسير والباحة وجازان، وتمتد نواحي أجزاء من تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل وغرب القصيم وأقصى غرب منطقة الرياض غرب الدوادمي وعفيف، والبداية الفعلية من نهاية هذا الأسبوع، وتستمر عدة أيام؛ حيث يتزامن مع تقدم منخفض جوي ضعيف نحو الأجزاء الشمالية من المملكة، مع وجود رطوبة هائلة تكون سبباً في تشكّل السحب على ارتفاعات مختلفة بعضها رعدي ممطر.

وتابع: "الحصيني" أن الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة، وأحياناً غزيرة، مع حبات برد على أجزاء من تلك المناطق مع فرصة تشكل السيول على أجزاء من مكة والمدينة وعسير وجازان؛ متأملاً الابتعاد عن مجاري الأودية والتنبيه من الصواعق وشدة الرياح الموافقة للحالة الممطرة، مع فرصة غبار، إلى أن يصرفها الله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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دخول نجم "الجبهة" غداً.. والحصيني: تتخلله أمطار ويعتدل الجو فيه ليلاً
سبق

تَوقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو تسمية الحالات "عبدالعزيز الحصيني"، أن حالة ممطرة تتزامن مع دخول أول نجم من نجوم الخريف، وهو "الجبهة" لهذا العام، يوم غد الخميس أول أيام النجم الثاني من نجوم سهيل.

وقال لـ"سبق": إن نجم الجبهة تبلغ أيامه 14 يوماً، وهو أول أنواء الخريف، ومن مظاهره أنه ينهي فيه النوم تحت أديم السماء، ويعتدل الجو فيه خلال الليل، ولا يزال حاراً في النهار، ومطره نافع باذن الله. كذلك يبدأ فيه صرام النخيل، وتغرس فيه فسائل النخيل وشتل الأشجار وتزرع الخضار.

واستشهد بقول عنه: "اذا طلعت الجبهة، تحانت الولهة، وتنازت السفهة، وقلت في الأرض الرفهة". وتقول العامة: "أيلول لا قيلول".

وأضاف: يوافق دخول الجبهة حالة ممطرة -بإذن الله- على أجزاء من مناطق المملكة، تشمل مكة والمدينة وعسير والباحة وجازان، وتمتد نواحي أجزاء من تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل وغرب القصيم وأقصى غرب منطقة الرياض غرب الدوادمي وعفيف، والبداية الفعلية من نهاية هذا الأسبوع، وتستمر عدة أيام؛ حيث يتزامن مع تقدم منخفض جوي ضعيف نحو الأجزاء الشمالية من المملكة، مع وجود رطوبة هائلة تكون سبباً في تشكّل السحب على ارتفاعات مختلفة بعضها رعدي ممطر.

وتابع: "الحصيني" أن الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة، وأحياناً غزيرة، مع حبات برد على أجزاء من تلك المناطق مع فرصة تشكل السيول على أجزاء من مكة والمدينة وعسير وجازان؛ متأملاً الابتعاد عن مجاري الأودية والتنبيه من الصواعق وشدة الرياح الموافقة للحالة الممطرة، مع فرصة غبار، إلى أن يصرفها الله.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
01:31 PM

دخول نجم "الجبهة" غداً.. والحصيني: تتخلله أمطار ويعتدل الجو فيه ليلاً

قال لـ"سبق": أول أنواء الخريف وينهي فيه النوم تحت أديم السماء

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فهد العتيبي - الرياض
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تَوقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو تسمية الحالات "عبدالعزيز الحصيني"، أن حالة ممطرة تتزامن مع دخول أول نجم من نجوم الخريف، وهو "الجبهة" لهذا العام، يوم غد الخميس أول أيام النجم الثاني من نجوم سهيل.

وقال لـ"سبق": إن نجم الجبهة تبلغ أيامه 14 يوماً، وهو أول أنواء الخريف، ومن مظاهره أنه ينهي فيه النوم تحت أديم السماء، ويعتدل الجو فيه خلال الليل، ولا يزال حاراً في النهار، ومطره نافع باذن الله. كذلك يبدأ فيه صرام النخيل، وتغرس فيه فسائل النخيل وشتل الأشجار وتزرع الخضار.

واستشهد بقول عنه: "اذا طلعت الجبهة، تحانت الولهة، وتنازت السفهة، وقلت في الأرض الرفهة". وتقول العامة: "أيلول لا قيلول".

وأضاف: يوافق دخول الجبهة حالة ممطرة -بإذن الله- على أجزاء من مناطق المملكة، تشمل مكة والمدينة وعسير والباحة وجازان، وتمتد نواحي أجزاء من تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل وغرب القصيم وأقصى غرب منطقة الرياض غرب الدوادمي وعفيف، والبداية الفعلية من نهاية هذا الأسبوع، وتستمر عدة أيام؛ حيث يتزامن مع تقدم منخفض جوي ضعيف نحو الأجزاء الشمالية من المملكة، مع وجود رطوبة هائلة تكون سبباً في تشكّل السحب على ارتفاعات مختلفة بعضها رعدي ممطر.

وتابع: "الحصيني" أن الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة، وأحياناً غزيرة، مع حبات برد على أجزاء من تلك المناطق مع فرصة تشكل السيول على أجزاء من مكة والمدينة وعسير وجازان؛ متأملاً الابتعاد عن مجاري الأودية والتنبيه من الصواعق وشدة الرياح الموافقة للحالة الممطرة، مع فرصة غبار، إلى أن يصرفها الله.

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