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مرور العاصمة المقدسة يضبط دراجة نارية بـ"حجز الشرائع"

بسبب الإزعاج والقيادة المتهورة لسائقها

ضبطت دوريات المرور بالعاصمة المقدسة دراجة نارية، مساء أمس، من نوع "بانشي" حجم كبير؛ بعد تسببها بالإزعاج والقيادة المتهورة داخل حجز الشرائع، والذي يشهد حضورًا للأهالي في أيام الإجازات.

وتفصيلًا، رصدت فرق البحث والتحري الميدانية بمرور العاصمة المقدسة وجود الدراجة النارية داخل حجز المركبات في الشرائع، وما تسببه من إزعاج وتهوّر في القيادة، بالإضافة إلى مخالفتها لاشتراطات السلامة المرورية.

وعلى الفور تم ضبطها ومصادرتها من مالكها، وتسليمها إلى حجز الدراجات النارية على طريق القادسية.

يُذكر أن حجز الشرائع يشهد أحيانًا بعض المخالفات من قائدي المركبات كالسرعة ووجود بعض الدراجات النارية داخله، إلا أن الوجود الأمني قضى على أغلب هذه الملاحظات، من حيث تكثيفه في أوقات الذروة من الإجازات والمهرجانات التي يشهدها الموقع.

مكة المكرمة الشرائع مرور العاصمة المقدسة حجر الشرائع الدراجات النارية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مرور العاصمة المقدسة يضبط دراجة نارية بـ"حجز الشرائع"
سبق

ضبطت دوريات المرور بالعاصمة المقدسة دراجة نارية، مساء أمس، من نوع "بانشي" حجم كبير؛ بعد تسببها بالإزعاج والقيادة المتهورة داخل حجز الشرائع، والذي يشهد حضورًا للأهالي في أيام الإجازات.

وتفصيلًا، رصدت فرق البحث والتحري الميدانية بمرور العاصمة المقدسة وجود الدراجة النارية داخل حجز المركبات في الشرائع، وما تسببه من إزعاج وتهوّر في القيادة، بالإضافة إلى مخالفتها لاشتراطات السلامة المرورية.

وعلى الفور تم ضبطها ومصادرتها من مالكها، وتسليمها إلى حجز الدراجات النارية على طريق القادسية.

يُذكر أن حجز الشرائع يشهد أحيانًا بعض المخالفات من قائدي المركبات كالسرعة ووجود بعض الدراجات النارية داخله، إلا أن الوجود الأمني قضى على أغلب هذه الملاحظات، من حيث تكثيفه في أوقات الذروة من الإجازات والمهرجانات التي يشهدها الموقع.

04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
07:28 PM

مرور العاصمة المقدسة يضبط دراجة نارية بـ"حجز الشرائع"

بسبب الإزعاج والقيادة المتهورة لسائقها

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
2
1,229

ضبطت دوريات المرور بالعاصمة المقدسة دراجة نارية، مساء أمس، من نوع "بانشي" حجم كبير؛ بعد تسببها بالإزعاج والقيادة المتهورة داخل حجز الشرائع، والذي يشهد حضورًا للأهالي في أيام الإجازات.

وتفصيلًا، رصدت فرق البحث والتحري الميدانية بمرور العاصمة المقدسة وجود الدراجة النارية داخل حجز المركبات في الشرائع، وما تسببه من إزعاج وتهوّر في القيادة، بالإضافة إلى مخالفتها لاشتراطات السلامة المرورية.

وعلى الفور تم ضبطها ومصادرتها من مالكها، وتسليمها إلى حجز الدراجات النارية على طريق القادسية.

يُذكر أن حجز الشرائع يشهد أحيانًا بعض المخالفات من قائدي المركبات كالسرعة ووجود بعض الدراجات النارية داخله، إلا أن الوجود الأمني قضى على أغلب هذه الملاحظات، من حيث تكثيفه في أوقات الذروة من الإجازات والمهرجانات التي يشهدها الموقع.

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