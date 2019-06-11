النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في اجتماع افتراضي للمستثمرين.. "غوتيريش": كورونا يهدد مكاسب التنمية

قال إن البطالة ارتفعت بشكل كبير وإغلاق الأعمال المؤقتة أصبحت دائمة

أوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنه فيما تلقي تداعيات جائحة كوفيد-19 الخطيرة والمتنوعة بثقلها على جميع أنحاء العالم، فإن صدمة اقتصادية لا مثيل لها تعرض مكاسب التنمية للخطر.

وفي التفاصيل، أشار غوتيريش، في كلمته اليوم خلال الاجتماع الافتراضي للتحالف العالمي للمستثمرين من أجل التنمية المستدامة (GISD)، إلى أن ارتفاع البطالة بشكل كبير، وعمليات إغلاق الأعمال المؤقتة أصبحت دائمة، وإعادة البناء إلى مستويات ما قبل الأزمة قد تستغرق سنوات.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة، على أهمية جدول أعمال أديس أبابا كطريق لتعبئة الموارد، واتفاق باريس بشأن تغير المناخ باعتباره ميثاقًا للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مؤكدًا أهمية مواءمة القيم الاقتصادية والاجتماعية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في اجتماع افتراضي للمستثمرين.. "غوتيريش": كورونا يهدد مكاسب التنمية
سبق

أوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنه فيما تلقي تداعيات جائحة كوفيد-19 الخطيرة والمتنوعة بثقلها على جميع أنحاء العالم، فإن صدمة اقتصادية لا مثيل لها تعرض مكاسب التنمية للخطر.

وفي التفاصيل، أشار غوتيريش، في كلمته اليوم خلال الاجتماع الافتراضي للتحالف العالمي للمستثمرين من أجل التنمية المستدامة (GISD)، إلى أن ارتفاع البطالة بشكل كبير، وعمليات إغلاق الأعمال المؤقتة أصبحت دائمة، وإعادة البناء إلى مستويات ما قبل الأزمة قد تستغرق سنوات.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة، على أهمية جدول أعمال أديس أبابا كطريق لتعبئة الموارد، واتفاق باريس بشأن تغير المناخ باعتباره ميثاقًا للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مؤكدًا أهمية مواءمة القيم الاقتصادية والاجتماعية.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
12:53 AM

في اجتماع افتراضي للمستثمرين.. "غوتيريش": كورونا يهدد مكاسب التنمية

قال إن البطالة ارتفعت بشكل كبير وإغلاق الأعمال المؤقتة أصبحت دائمة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
443

أوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنه فيما تلقي تداعيات جائحة كوفيد-19 الخطيرة والمتنوعة بثقلها على جميع أنحاء العالم، فإن صدمة اقتصادية لا مثيل لها تعرض مكاسب التنمية للخطر.

وفي التفاصيل، أشار غوتيريش، في كلمته اليوم خلال الاجتماع الافتراضي للتحالف العالمي للمستثمرين من أجل التنمية المستدامة (GISD)، إلى أن ارتفاع البطالة بشكل كبير، وعمليات إغلاق الأعمال المؤقتة أصبحت دائمة، وإعادة البناء إلى مستويات ما قبل الأزمة قد تستغرق سنوات.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة، على أهمية جدول أعمال أديس أبابا كطريق لتعبئة الموارد، واتفاق باريس بشأن تغير المناخ باعتباره ميثاقًا للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مؤكدًا أهمية مواءمة القيم الاقتصادية والاجتماعية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,988
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,559
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,517
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,095

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

وحيد بغدادي
الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

ماجد البريكان
اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

حسن آل عمير
حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

عبدالغني الشيخ
ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

أحمد عجب
متى نتوقف عن الركض؟!

متى نتوقف عن الركض؟!

غسان محمد عسيلان
أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

عبدالرحمن المرشد
يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

ساير المنيعي
سري للغاية..

سري للغاية..

بدر الغامدي
التصادم يصنع المارد

التصادم يصنع المارد

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة