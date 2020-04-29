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"الصحة" : تسجيل 1325 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 21402

"التجارة" تشدد على تطبيق شروط دخول المتسوقين واتباع توصيات "الصحة"

ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والقفازات

شدد متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين على ضرورة ألا تكون لحظة التسوق هي لحظة انتقال الفيروس، وهناك احتياطات أوصت بها وزارة الصحة يجب الالتزام بها، وذلك خلال المؤتمر اليومي لبحث مستجدات فيروس "كورونا".

ونصح الأطفال وكبار السن ومن هم أعمارهم أقل عن 15 عاماً بعدم الدخول للأسواق، وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة وأمراض القلب والكلى بعدم الذهاب للتسوق، والبقاء في منازلهم.

وشدد على ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي الموصى به من قبل الوزارة، وترك مسافة مترين بين كل متسوق وآخر، ويكون أقصى عدد للمتسوقين 2 فقط، ومنع التسوق الجماعي، وارتداء الكمامات والقفازات.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التجارة" تشدد على تطبيق شروط دخول المتسوقين واتباع توصيات "الصحة"
سبق

شدد متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين على ضرورة ألا تكون لحظة التسوق هي لحظة انتقال الفيروس، وهناك احتياطات أوصت بها وزارة الصحة يجب الالتزام بها، وذلك خلال المؤتمر اليومي لبحث مستجدات فيروس "كورونا".

ونصح الأطفال وكبار السن ومن هم أعمارهم أقل عن 15 عاماً بعدم الدخول للأسواق، وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة وأمراض القلب والكلى بعدم الذهاب للتسوق، والبقاء في منازلهم.

وشدد على ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي الموصى به من قبل الوزارة، وترك مسافة مترين بين كل متسوق وآخر، ويكون أقصى عدد للمتسوقين 2 فقط، ومنع التسوق الجماعي، وارتداء الكمامات والقفازات.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
04:31 PM

"التجارة" تشدد على تطبيق شروط دخول المتسوقين واتباع توصيات "الصحة"

ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والقفازات

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
1
781

شدد متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين على ضرورة ألا تكون لحظة التسوق هي لحظة انتقال الفيروس، وهناك احتياطات أوصت بها وزارة الصحة يجب الالتزام بها، وذلك خلال المؤتمر اليومي لبحث مستجدات فيروس "كورونا".

ونصح الأطفال وكبار السن ومن هم أعمارهم أقل عن 15 عاماً بعدم الدخول للأسواق، وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة وأمراض القلب والكلى بعدم الذهاب للتسوق، والبقاء في منازلهم.

وشدد على ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي الموصى به من قبل الوزارة، وترك مسافة مترين بين كل متسوق وآخر، ويكون أقصى عدد للمتسوقين 2 فقط، ومنع التسوق الجماعي، وارتداء الكمامات والقفازات.

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