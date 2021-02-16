رئيس الغذاء والدواء يكرّم "ياسر جرام"
كرّم الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء هشام الجظعي الموظف المتميز بالقطاع الجنوبي ياسر بن ناصر جرام ، في مناسبة تكريم المتميزين أخيرًا خلال زيارته لمقر الهيئة بمنطقة جازان.
ويعد "جرام" من الكفاءات الوطنية المتميزة المشهود له خلال مسيرته العملية كأحد منسوبي الهيئة العامة للغذاء والدواء بمنطقة جازان.
رئيس الغذاء والدواء يكرّم "ياسر جرام"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-02-16
كرّم الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء هشام الجظعي الموظف المتميز بالقطاع الجنوبي ياسر بن ناصر جرام ، في مناسبة تكريم المتميزين أخيرًا خلال زيارته لمقر الهيئة بمنطقة جازان.
ويعد "جرام" من الكفاءات الوطنية المتميزة المشهود له خلال مسيرته العملية كأحد منسوبي الهيئة العامة للغذاء والدواء بمنطقة جازان.
16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
12:48 AM
رئيس الغذاء والدواء يكرّم "ياسر جرام"
كرّم الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء هشام الجظعي الموظف المتميز بالقطاع الجنوبي ياسر بن ناصر جرام ، في مناسبة تكريم المتميزين أخيرًا خلال زيارته لمقر الهيئة بمنطقة جازان.
ويعد "جرام" من الكفاءات الوطنية المتميزة المشهود له خلال مسيرته العملية كأحد منسوبي الهيئة العامة للغذاء والدواء بمنطقة جازان.