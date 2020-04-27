"الحبوب" تنهي ترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد هذا العام.. 655 ألف طن

من مناشئ الاتحاد الأوروبي والبحر الأسود وأمريكا الجنوبية والشمالية باستثناء كندا

أتمّت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد لهذا العام 2020م، بكمية 655 ألف طن من القمح، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، والبحر الأسود، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا).

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس؛ في تصريح له اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، وسيكون وصول الدفعة الثالثة المتعاقد عليها هذا العام -بمشيئة الله- خلال الفترة (يوليو – أغسطس 2020م) وبواقع (11) باخرة، موزعة على (6) بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية (360) ألف طن، وعدد (4) بواخر لميناء الملك عبد العزيز بالدمام بكمية (240) ألف طن، وباخرة واحدة لميناء جازان بكمية (55) ألف طن.

وأفاد بأنه تمت دعوة (23) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها (19) شركة للمنافسة، وتمت الترسية على العروض الأقل سعراً للشحنات المطلوبة.

وأشار إلى أنه يمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني: http://www.sago.gov.sa/Import/Wheat.

وكانت المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية هذا العام على استيراد (775) ألف طن؛ ليصل بذلك إجمالي الكميات المتعاقد عليها هذا العام بعد ترسية هذه الدفعة بكمية تقدر نحو (31.4) مليون طن، علماً بأن المؤسسة بدأت خلال الشهر الجاري موسم تسلُّم القمح المحلي للعام الثاني على التوالي الذي يستهدف تسلُّم (700) ألف طن تنفيذاً للقرارات الصادرة بهذا الشأن.