ترحيب حارّ ودلالات عدة.. ‏هكذا اهتمت مواقع إخبارية عالمية بزيارة ولي العهد للإمارات

زيارة رسمية شهدت توقيع 4 مذكرات تعاون واستعراض 7 مبادرات استراتيجية

شهدت زيارة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى دولة الإمارات التي بدأها يوم أمس، اهتمامًا عربيًّا وعالميًّا كبيرًا من قِبَل محطات ووسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية التي سلّطت الضوء على العلاقات السعودية الإماراتية.

وقد تناول موقع c.n.n الإخباري الزيارة، مُسلطًا الضوء على العلاقات التي تجمع البلدين معنونًا زيارة محمد بن سلمان إلى الإمارات بـ"ترحيب حارّ ودلالات عدة".

وأشارت وكالة الأنباء الروسية "روسيا اليوم"، في تغطيتها، إلى مذكرات التفاهم الأربعة والمبادرات السبعة التي وقّعتها المملكة والإمارات في ضوء زيارة ولي العهد مفردة أسطرها للتعريف بهذه المذكرات والأهداف منها؛ مؤكدة الدور الكبير الذي يلعبة البلَدان في استقرار العالم والشرق الأوسط.

كما نوّهت وكالة "سبوتنك" الروسية بالكلمات التي قالها ولي العهد معبّرًا عن سعادته بتواجده في دولة الإمارات للمشاركة في الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق "السعودي- الإماراتي"؛ مؤكدًا أن العلاقات المتينة بين قيادتي البلدين وشعبيهما مبنية على أسس راسخة وتاريخية من التعاون والسياسات المشتركة تجاه شؤون المنطقة والعالم وقضاياهما.

وكان ولي العهد قد بدأ يوم أمس زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ترأس خلالها الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، كما شهد توقيع 4 مذكرات تعاون، واستعراض 7 مبادرات استراتيجية.