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كتلة شديدة البرودة تندفع نحو المملكة يومي الثلاثاء والأربعاء.. تفاصيل

"طقس العرب": توقّع أن تصل سرعة هبات الرياح فيها إلى حدود الـ70 كيلومتراً

تندفع -بمشيئة الله- نحو الأجزاء الشمالية من المملكة كتلة هوائية شديدة البرودة يومي الثلاثاء والأربعاء، تتمركز هذه الكتلة في سماء منطقة الحدود الشمالية، وتدفع برياح نشطة السرعة في مناطق واسعة.

ويبدأ -بمشيئة الله- تأثير الرياح النشطة والتي ستترافق في بعض الأحيان بهبات قوية السرعة، اعتباراً من ساعات ظهر يوم الثلاثاء، وذلك بالتزامن مع بدء تمركز الكتلة الهوائية في منطقة الحدود الشمالية.

أما عن المناطق المتأثرة بهذه الرياح فهي: الحدود الشمالية، والجوف، ومنطقة تبوك، وتعتبر منطقة تبوك هي الأكثر تأثراً بالرياح، إذ يتوقع أن تصل سرعة هبات الرياح فيها إلى حدود الـ70 كم، ولكن في المقابل تكون هي الأقل تأثراً بالغبار أو الرمال المثارة؛ نظراً لطبيعة المنطقة وجبالها الصخرية، في حين يكون الغبار خفيفاً إلى متوسط في الجوف والحدود الشمالية، وفق "طقس العرب".

يوم الأربعاء يتجدد تأثير الرياح النشطة، ولكن بشكل أوسع وأكثر شمولية، بحيث يتجدد نشاط الرياح على الجوف والحدود الشمالية وصولاً إلى حفر الباطن وعموم مناطق الشرقية وحتى صحراء الربع الخالي، وسرعة هبات الرياح يتوقع أن تكون بحدود الـ45 كم/ساعة، بالتالي ستعمل على إثارة الأتربة والغبار بشكل محلي. والله أعلم.

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كتلة شديدة البرودة تندفع نحو المملكة يومي الثلاثاء والأربعاء.. تفاصيل
سبق

تندفع -بمشيئة الله- نحو الأجزاء الشمالية من المملكة كتلة هوائية شديدة البرودة يومي الثلاثاء والأربعاء، تتمركز هذه الكتلة في سماء منطقة الحدود الشمالية، وتدفع برياح نشطة السرعة في مناطق واسعة.

ويبدأ -بمشيئة الله- تأثير الرياح النشطة والتي ستترافق في بعض الأحيان بهبات قوية السرعة، اعتباراً من ساعات ظهر يوم الثلاثاء، وذلك بالتزامن مع بدء تمركز الكتلة الهوائية في منطقة الحدود الشمالية.

أما عن المناطق المتأثرة بهذه الرياح فهي: الحدود الشمالية، والجوف، ومنطقة تبوك، وتعتبر منطقة تبوك هي الأكثر تأثراً بالرياح، إذ يتوقع أن تصل سرعة هبات الرياح فيها إلى حدود الـ70 كم، ولكن في المقابل تكون هي الأقل تأثراً بالغبار أو الرمال المثارة؛ نظراً لطبيعة المنطقة وجبالها الصخرية، في حين يكون الغبار خفيفاً إلى متوسط في الجوف والحدود الشمالية، وفق "طقس العرب".

يوم الأربعاء يتجدد تأثير الرياح النشطة، ولكن بشكل أوسع وأكثر شمولية، بحيث يتجدد نشاط الرياح على الجوف والحدود الشمالية وصولاً إلى حفر الباطن وعموم مناطق الشرقية وحتى صحراء الربع الخالي، وسرعة هبات الرياح يتوقع أن تكون بحدود الـ45 كم/ساعة، بالتالي ستعمل على إثارة الأتربة والغبار بشكل محلي. والله أعلم.

19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
03:40 PM

كتلة شديدة البرودة تندفع نحو المملكة يومي الثلاثاء والأربعاء.. تفاصيل

"طقس العرب": توقّع أن تصل سرعة هبات الرياح فيها إلى حدود الـ70 كيلومتراً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تندفع -بمشيئة الله- نحو الأجزاء الشمالية من المملكة كتلة هوائية شديدة البرودة يومي الثلاثاء والأربعاء، تتمركز هذه الكتلة في سماء منطقة الحدود الشمالية، وتدفع برياح نشطة السرعة في مناطق واسعة.

ويبدأ -بمشيئة الله- تأثير الرياح النشطة والتي ستترافق في بعض الأحيان بهبات قوية السرعة، اعتباراً من ساعات ظهر يوم الثلاثاء، وذلك بالتزامن مع بدء تمركز الكتلة الهوائية في منطقة الحدود الشمالية.

أما عن المناطق المتأثرة بهذه الرياح فهي: الحدود الشمالية، والجوف، ومنطقة تبوك، وتعتبر منطقة تبوك هي الأكثر تأثراً بالرياح، إذ يتوقع أن تصل سرعة هبات الرياح فيها إلى حدود الـ70 كم، ولكن في المقابل تكون هي الأقل تأثراً بالغبار أو الرمال المثارة؛ نظراً لطبيعة المنطقة وجبالها الصخرية، في حين يكون الغبار خفيفاً إلى متوسط في الجوف والحدود الشمالية، وفق "طقس العرب".

يوم الأربعاء يتجدد تأثير الرياح النشطة، ولكن بشكل أوسع وأكثر شمولية، بحيث يتجدد نشاط الرياح على الجوف والحدود الشمالية وصولاً إلى حفر الباطن وعموم مناطق الشرقية وحتى صحراء الربع الخالي، وسرعة هبات الرياح يتوقع أن تكون بحدود الـ45 كم/ساعة، بالتالي ستعمل على إثارة الأتربة والغبار بشكل محلي. والله أعلم.

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