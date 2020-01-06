إيران تخفض التزامها بالاتفاق النووي.. أوروبا تتوجس والصين تبرّر

قرار جاء ردًا على الضربة الجوية الأميركية المتسببة في مقتل "سليماني"

أعربت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، عن "أسفها العميق" إزاء إعلان إيران عن خفض التزامها بالاتفاق النووي، ودخولها إلى مرحلة تخصيب اليورانيوم من دون أي قيود.

وتخلت إيران، أمس الأحد، عن الحدود المتبقية للاتفاق ردًا على الضربة الجوية الأميركية التي أدت إلى مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

وفي مايو 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران وأعادت فرض عقوبات صارمة عليها، لكن الأوروبيين حاولوا إقناع طهران بالإبقاء على التزاماتها، من خلال حزمة وعود اقتصادية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم إن ألمانيا ما زالت ترغب في إنقاذ اتفاق إيران النووي الموقع مع القوى العالمية الست في عام 2015.

وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي: سيشكل ذلك انتهاكًا آخر لخطة العمل الشاملة المشتركة "الاتفاق النووي"، لكن أريد أن أؤكد أنه لن ينهي الاتفاق بشكل تلقائي.

وأردف وفق ما أورته "رويترز": ما يزال هدفنا إنقاذ الاتفاق. نجري محادثات بخصوص ذلك.

بدورها، قالت الصين إنها تعتقد أن إيران "مجبرة" على خفض التزامها بالاتفاق النووي، في إشارة إلى أن الانسحاب الأميركي هو الذي قاد إلى الوضع الحالي.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الصينية، قنغ شوانغ، بأنه لا مخرج للأزمة "عبر الوسائل العسكرية"، وقال: لن ينجح الضغط المكثف. سياسة القوة لا تحظى بشعبية، ولا يمكن تحملها.