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الكويت: شفاء 537 إصابة من كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

"الصحة": إجمالي عدد المتعافين من المرض في البلاد بلغ 72307

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، شفاء 537 إصابة من مرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين في المرض في البلاد 72307.

وقالت الوزارة، في بيان، لوكالة الأنباء الكويتية إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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الكويت: شفاء 537 إصابة من كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، شفاء 537 إصابة من مرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين في المرض في البلاد 72307.

وقالت الوزارة، في بيان، لوكالة الأنباء الكويتية إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
01:45 PM

الكويت: شفاء 537 إصابة من كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

"الصحة": إجمالي عدد المتعافين من المرض في البلاد بلغ 72307

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الكويت
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، شفاء 537 إصابة من مرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين في المرض في البلاد 72307.

وقالت الوزارة، في بيان، لوكالة الأنباء الكويتية إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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