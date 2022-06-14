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الهند.. ارتفاع قياسي في عدد المصابين و301 وفاة بكورونا

قرابة 12 ألف حالة جديدة رفعت إجمالي المصابين إلى 320922

بقرابة 12 ألف إصابة جديدة، سجلت الهند ارتفاعًا قياسيًّا جديدًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، بلغ 11989 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، و301 وفاة.

ووفقًا لأرقام وبيانات وزارة الصحة الهندية، ارتفعت حصيلة الإصابات منذ بدء تفشي الفيروس إلى 320922 إصابة؛ مما يجعل الهند في المرتبة الرابعة بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا، في مجموع عدد الإصابات المسجلة.

وبحسب "روسيا اليوم" حصد فيروس كورونا في الهند منذ بدء تفشيه أرواح 9151 شخصًا.

ويخضع الآن 149348 شخصًا للعلاج في المستشفيات، وقد تعافى 162378 شخصًا، 9027 منهم خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي وقت سابق، وجّهت السلطات الهندية ببدء الخروج تدريجيًّا من نظام العزل، في المناطق التي سجلت عدد إصابات غير مرتفع.

الهند فيروس كورونا الجديد

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الهند.. ارتفاع قياسي في عدد المصابين و301 وفاة بكورونا
سبق

بقرابة 12 ألف إصابة جديدة، سجلت الهند ارتفاعًا قياسيًّا جديدًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، بلغ 11989 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، و301 وفاة.

ووفقًا لأرقام وبيانات وزارة الصحة الهندية، ارتفعت حصيلة الإصابات منذ بدء تفشي الفيروس إلى 320922 إصابة؛ مما يجعل الهند في المرتبة الرابعة بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا، في مجموع عدد الإصابات المسجلة.

وبحسب "روسيا اليوم" حصد فيروس كورونا في الهند منذ بدء تفشيه أرواح 9151 شخصًا.

ويخضع الآن 149348 شخصًا للعلاج في المستشفيات، وقد تعافى 162378 شخصًا، 9027 منهم خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي وقت سابق، وجّهت السلطات الهندية ببدء الخروج تدريجيًّا من نظام العزل، في المناطق التي سجلت عدد إصابات غير مرتفع.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
09:50 AM

الهند.. ارتفاع قياسي في عدد المصابين و301 وفاة بكورونا

قرابة 12 ألف حالة جديدة رفعت إجمالي المصابين إلى 320922

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بقرابة 12 ألف إصابة جديدة، سجلت الهند ارتفاعًا قياسيًّا جديدًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، بلغ 11989 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، و301 وفاة.

ووفقًا لأرقام وبيانات وزارة الصحة الهندية، ارتفعت حصيلة الإصابات منذ بدء تفشي الفيروس إلى 320922 إصابة؛ مما يجعل الهند في المرتبة الرابعة بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا، في مجموع عدد الإصابات المسجلة.

وبحسب "روسيا اليوم" حصد فيروس كورونا في الهند منذ بدء تفشيه أرواح 9151 شخصًا.

ويخضع الآن 149348 شخصًا للعلاج في المستشفيات، وقد تعافى 162378 شخصًا، 9027 منهم خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي وقت سابق، وجّهت السلطات الهندية ببدء الخروج تدريجيًّا من نظام العزل، في المناطق التي سجلت عدد إصابات غير مرتفع.

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