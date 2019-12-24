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بالمنظار .. استئصال كيس ملتوٍ على المبيض ينهي معاناة مريضة بالرياض

جراحة ناجحة في مستشفى حوطة بني تميم أجراها فريق طبي متخصص

نجح -بفضل الله- فريق طبي بمستشفى حوطة بني تميم، في استئصال كيس ملتوٍ على المبيض لمريضة؛ حيث كانت تعاني آلاماً في أسفل البطن.

وقام الفريق الطبي المعالج بإجراء الفحوص المخبرية والسريرية، وتبيّن وجود كيس ملتوٍ على المبيض، وتقرر إجراء جراحة عن طريق المنظار الجراحي؛ لفك الالتواء واستئصال الكيس، وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد.

فريق طبي مستشفى حوطة بني تميم استئصال كيس ملتوٍ على المبيض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالمنظار .. استئصال كيس ملتوٍ على المبيض ينهي معاناة مريضة بالرياض
سبق

نجح -بفضل الله- فريق طبي بمستشفى حوطة بني تميم، في استئصال كيس ملتوٍ على المبيض لمريضة؛ حيث كانت تعاني آلاماً في أسفل البطن.

وقام الفريق الطبي المعالج بإجراء الفحوص المخبرية والسريرية، وتبيّن وجود كيس ملتوٍ على المبيض، وتقرر إجراء جراحة عن طريق المنظار الجراحي؛ لفك الالتواء واستئصال الكيس، وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد.

24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441
11:13 AM

بالمنظار .. استئصال كيس ملتوٍ على المبيض ينهي معاناة مريضة بالرياض

جراحة ناجحة في مستشفى حوطة بني تميم أجراها فريق طبي متخصص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نجح -بفضل الله- فريق طبي بمستشفى حوطة بني تميم، في استئصال كيس ملتوٍ على المبيض لمريضة؛ حيث كانت تعاني آلاماً في أسفل البطن.

وقام الفريق الطبي المعالج بإجراء الفحوص المخبرية والسريرية، وتبيّن وجود كيس ملتوٍ على المبيض، وتقرر إجراء جراحة عن طريق المنظار الجراحي؛ لفك الالتواء واستئصال الكيس، وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد.

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