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موريتانيا: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 5813 حالة

بعد تسجيل 103 إصابات جديدة

أعلن مدير الرقابة الوبائية والمعلومات الصحية الموريتاني، محمد محمود ولد اعلي محمود، تسجيل 103 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5813 حالة مؤكدة في البلاد.

وأفاد بيان صادر عن المسؤول الصحي، حول الوضع الوبائي اليومي لفيروس كورونا في موريتانيا، بأنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر إجراء 800 تحليل مخبري، مضيفًا أنه تم تسجيل 126 حالة شفاء، ليرتفع عدد المتعافين إلى 3279 شخصًا.

ولفت إلى تسجيل حالتَي وفاة بفيروس كورونا، ليصبح عدد المتوفين 153 حالة وفاة، وذلك منذ ظهور أول إصابة بهذا الوباء في موريتانيا يوم 14 مارس الماضي.

فيروس كورونا الجديد

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موريتانيا: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 5813 حالة
سبق

أعلن مدير الرقابة الوبائية والمعلومات الصحية الموريتاني، محمد محمود ولد اعلي محمود، تسجيل 103 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5813 حالة مؤكدة في البلاد.

وأفاد بيان صادر عن المسؤول الصحي، حول الوضع الوبائي اليومي لفيروس كورونا في موريتانيا، بأنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر إجراء 800 تحليل مخبري، مضيفًا أنه تم تسجيل 126 حالة شفاء، ليرتفع عدد المتعافين إلى 3279 شخصًا.

ولفت إلى تسجيل حالتَي وفاة بفيروس كورونا، ليصبح عدد المتوفين 153 حالة وفاة، وذلك منذ ظهور أول إصابة بهذا الوباء في موريتانيا يوم 14 مارس الماضي.

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
08:40 AM

موريتانيا: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 5813 حالة

بعد تسجيل 103 إصابات جديدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن مدير الرقابة الوبائية والمعلومات الصحية الموريتاني، محمد محمود ولد اعلي محمود، تسجيل 103 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5813 حالة مؤكدة في البلاد.

وأفاد بيان صادر عن المسؤول الصحي، حول الوضع الوبائي اليومي لفيروس كورونا في موريتانيا، بأنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر إجراء 800 تحليل مخبري، مضيفًا أنه تم تسجيل 126 حالة شفاء، ليرتفع عدد المتعافين إلى 3279 شخصًا.

ولفت إلى تسجيل حالتَي وفاة بفيروس كورونا، ليصبح عدد المتوفين 153 حالة وفاة، وذلك منذ ظهور أول إصابة بهذا الوباء في موريتانيا يوم 14 مارس الماضي.

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