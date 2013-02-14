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"إنفاذ" يشرف على مزاد الطِّيـب بالرياض.. الأربعاء

يعرض 34 قطعة من أجود العود والبخور

يشرف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" بعد غد الأربعاء، على مزاد الطِّيب العلني للمنقولات من الأصول.

ويقيم المزاد وكيل البيع (شغف للمزادات) الذي يتخصص في البيع والتسويق للنوادر من المقتنيات الخاصة والأعمال الفنيّة والعطور القيمة وغيرها من الأصول المنقولة، حيث سيقام المزاد بقاعة التخصصي في مدينة الرياض؛ ليعرض 34 قطعة من أجود أنواع العود والبخور والعطور الثمينة والزعفران بمجموع وزن يتجاوز 200 كيلوجرام.

ويستعرض المزاد "عطورات فرنسية وحقائب خشب الصندل والعود الجاوي والعود الأوسي القديم، والعود المسقى، والصناعي، ومجسم عود كبير يزيد وزنه على 30 كيلو، وتولات دهن الورد الطائفي، والعنبر النفيس، والزعفران النقي"، يمكن الاطلاع على محتويات المزاد من خلال تحميل كُتيب المزاد من صفحة المزادات بمنصة المركز الإلكترونية.

ويعد "إنفاذ" بيت الخبرة المختصّ في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، التي يُسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة، وذلك من خلال تعيين المتخصصين ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

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"إنفاذ" يشرف على مزاد الطِّيـب بالرياض.. الأربعاء
سبق

يشرف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" بعد غد الأربعاء، على مزاد الطِّيب العلني للمنقولات من الأصول.

ويقيم المزاد وكيل البيع (شغف للمزادات) الذي يتخصص في البيع والتسويق للنوادر من المقتنيات الخاصة والأعمال الفنيّة والعطور القيمة وغيرها من الأصول المنقولة، حيث سيقام المزاد بقاعة التخصصي في مدينة الرياض؛ ليعرض 34 قطعة من أجود أنواع العود والبخور والعطور الثمينة والزعفران بمجموع وزن يتجاوز 200 كيلوجرام.

ويستعرض المزاد "عطورات فرنسية وحقائب خشب الصندل والعود الجاوي والعود الأوسي القديم، والعود المسقى، والصناعي، ومجسم عود كبير يزيد وزنه على 30 كيلو، وتولات دهن الورد الطائفي، والعنبر النفيس، والزعفران النقي"، يمكن الاطلاع على محتويات المزاد من خلال تحميل كُتيب المزاد من صفحة المزادات بمنصة المركز الإلكترونية.

ويعد "إنفاذ" بيت الخبرة المختصّ في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، التي يُسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة، وذلك من خلال تعيين المتخصصين ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
05:35 PM

"إنفاذ" يشرف على مزاد الطِّيـب بالرياض.. الأربعاء

يعرض 34 قطعة من أجود العود والبخور

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يشرف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" بعد غد الأربعاء، على مزاد الطِّيب العلني للمنقولات من الأصول.

ويقيم المزاد وكيل البيع (شغف للمزادات) الذي يتخصص في البيع والتسويق للنوادر من المقتنيات الخاصة والأعمال الفنيّة والعطور القيمة وغيرها من الأصول المنقولة، حيث سيقام المزاد بقاعة التخصصي في مدينة الرياض؛ ليعرض 34 قطعة من أجود أنواع العود والبخور والعطور الثمينة والزعفران بمجموع وزن يتجاوز 200 كيلوجرام.

ويستعرض المزاد "عطورات فرنسية وحقائب خشب الصندل والعود الجاوي والعود الأوسي القديم، والعود المسقى، والصناعي، ومجسم عود كبير يزيد وزنه على 30 كيلو، وتولات دهن الورد الطائفي، والعنبر النفيس، والزعفران النقي"، يمكن الاطلاع على محتويات المزاد من خلال تحميل كُتيب المزاد من صفحة المزادات بمنصة المركز الإلكترونية.

ويعد "إنفاذ" بيت الخبرة المختصّ في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، التي يُسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة، وذلك من خلال تعيين المتخصصين ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

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