تميم يلغي انتخابات "الشورى" زاعماً إحراز تقدم اقتصادي والأرقام تكشف حجم الانهيار

أرباح مجموعة المستثمرين القطريين سجلت خسائر ضخمة خلال الربع الثالث لـ 2019

جدّد أمير قطر تميم بن حمد؛ اليوم، تأكيده على إلغاء انتخابات "الشورى"، وتمديد دورة المجلس لعامين.

تفصيلاً؛ فقد أصدر أمير قطر تميم بن حمد؛ القرار الأميري رقم 27 لسنة 2019، بتمديد فترة عمل مجلس الشورى القطري سنتين ميلاديتين، والقرار الأميري رقم 47 لسنة 2019، بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا لانتخاب مجلس الشورى لتشرف على التحضير على انتخاب مجلس الشورى.

وزعم أمير قطر، في خطاب له اليوم الثلاثاء، أن بلاده منذ بدء الأزمة الخليجية أكّدت استعدادها للحوار لحل الخلافات بين دول مجلس التعاون؛ مشيراً إلى أن قطر تخطت آثار المقاطعة، وتمضي في تحقيق رؤية قطر 2030، مؤكداً تحقيق تقدم ملحوظ في الوضع الاقتصادي، وذلك على عكس ما تشير إليه أرقام الاقتصاد القطري وواقعه.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه خسائر المستثمرين في قطر، في ظل استمرار الأزمات التي تلاحق النظام القطري؛ حيث كان موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، قد كشف -قبل أيام- حجم الخسائر التي تكبّدتها الشركات القطرية خلال الـ 9 أشهر الماضية، في ظل سياسة التخبط التي يتبعها تميم بن حمد؛ أمير قطر، موضحة أن أرباح مجموعة المستثمرين القطريين سجلت خسائر ضخمة خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 12.3% على أساس سنوي.

وأشار الموقع التابع للمعارضة القطرية، إلى أن أرباح مجموعة المستثمرين خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر من العام الجاري سجلت أرباحًا بقيمة 31.19 مليون ريال مقابل 39.64 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق؛ ما يكشف حجم الخسائر التي تلاحق الشركة.

ولفت موقع قطريليكس، إلى أن شركة مجموعة المستثمرين سجلت هي الأخرى تراجعا حاداً في أرباح الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 34.1% مسجلة 115.59 مليون ريال مقارنة بـ175.32 مليون ريال في الفترة نفسها من عام 2018، كما انخفض العائد على السهم حيث سجل 0.09 ريال قطري في الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر مقابل 0.14 ريال قطر عائداً على السهم للفترة نفسها من العام السابق.

من جانبه، انتقد الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني، ابن عم تميم بن حمد؛ وأحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، تحركات تميم بن حمد؛ رئيس "نظام الحمدين"، واصفاً إياه بقائد العصابة للعب بثروات الدوحة.

وقال "عبدالله آل ثاني" في وصفه لتميم بن حمد: "أصبحت الرياضة هي كل اهتمامات عائلة حمد بن خليفة، وكل الخليجيين رأوا تجمع العاطلين القطريين، إلا تميم وعمه عزمي بشارة لأنهما لم يعرفا إلى الآن أن هناك مواطنين عاطلين في قطر، وتابع: "هذه العصابة تلعب بثرواتنا والرياضة هي كل همهم! بلد صغير جداً وثري جداً وكل ثرواته للمرتزقة!!