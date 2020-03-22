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إيطاليا: وفاة 651 شخصاً بكورونا.. ومحصلة الوفيات تصل إلى 5476

خلال 24 ساعة

أعلنت إيطاليا اليوم عن وفاة 651 شخصاً خلال الـ24 ساعة الماضية في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 5476.

وقالت السلطات إن عدد المصابين في كامل إيطاليا ارتفع إلى 59138 مصاباً، شفي منهم 7024.

وكانت وكالة رويترز قد أفادت في وقت سابق من اليوم، بأن حصيلة الوفيات جراء انتشار فيروس كورونا في منطقة لومبارديا الإيطالية ارتفعت بمقدار 360 حالة خلال 24 ساعة.

وأشارت الوكالة إلى أن عدد الإصابات بكورونا في المنطقة التي تضم ميلانو، عاصمة إيطاليا المالية، ازداد بمقدار 2590 ليبلغ 28370 حالة، مع أن بعض النتائج لا تزال بانتظار التأكيد.

فيروس كورونا الجديد إيطاليا

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إيطاليا: وفاة 651 شخصاً بكورونا.. ومحصلة الوفيات تصل إلى 5476
سبق

أعلنت إيطاليا اليوم عن وفاة 651 شخصاً خلال الـ24 ساعة الماضية في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 5476.

وقالت السلطات إن عدد المصابين في كامل إيطاليا ارتفع إلى 59138 مصاباً، شفي منهم 7024.

وكانت وكالة رويترز قد أفادت في وقت سابق من اليوم، بأن حصيلة الوفيات جراء انتشار فيروس كورونا في منطقة لومبارديا الإيطالية ارتفعت بمقدار 360 حالة خلال 24 ساعة.

وأشارت الوكالة إلى أن عدد الإصابات بكورونا في المنطقة التي تضم ميلانو، عاصمة إيطاليا المالية، ازداد بمقدار 2590 ليبلغ 28370 حالة، مع أن بعض النتائج لا تزال بانتظار التأكيد.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
09:11 PM
اخر تعديل
22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
10:01 PM

إيطاليا: وفاة 651 شخصاً بكورونا.. ومحصلة الوفيات تصل إلى 5476

خلال 24 ساعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت إيطاليا اليوم عن وفاة 651 شخصاً خلال الـ24 ساعة الماضية في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 5476.

وقالت السلطات إن عدد المصابين في كامل إيطاليا ارتفع إلى 59138 مصاباً، شفي منهم 7024.

وكانت وكالة رويترز قد أفادت في وقت سابق من اليوم، بأن حصيلة الوفيات جراء انتشار فيروس كورونا في منطقة لومبارديا الإيطالية ارتفعت بمقدار 360 حالة خلال 24 ساعة.

وأشارت الوكالة إلى أن عدد الإصابات بكورونا في المنطقة التي تضم ميلانو، عاصمة إيطاليا المالية، ازداد بمقدار 2590 ليبلغ 28370 حالة، مع أن بعض النتائج لا تزال بانتظار التأكيد.

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