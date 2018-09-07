"العصيمي" يبحث مع محافظ يدمة جهود فرع "الشؤون الإسلامية" في المنطقة

ألقى الخطبة في جامع خالد بن مساعد الأحمد السديري

زار مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي محافظة يدمة، اليوم الجمعة، وألقى الخطبة الأولى في جامع خالد بن مساعد الأحمد السديري، وتفقد بعد الصلاة مرافق الجامع واطلع على ما فيه من خدمات، ودعا الله تعالى أن يتقبل من المتبرع ويبني له بيتاً في الجنة.

بعد ذلك زار محافظ محافظة يدمة، حيث التقى بالمحافظ موفق العنزي، ودار الحديث حول جهود فرع وزارة الشؤون الإسلامية في المنطقة عمومًا والمحافظة خصوصًا، وما تقوم به من العمارة الحسّية؛ ببناء بيوت الله وصيانتها والاهتمام بها، والعمارة المعنوية بالدعوة إلى الله واختيار الخطباء المناسبين للقيام بهذه المهمة، والذين استكملوا الجانب المعرفي الشرعي والجانب الفكري السليم المتبع لمنهج السلف الصالح، والبعيد عن الأحزاب والتيارات والجماعات المضلة والطارئة على مجتمعنا.



ودعا في ختام تصريحه، الله تعالى أن يحفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان، وأن يجزي أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد الذي يعتبر الداعم الأول لفرع الوزارة بالمنطقة للقيام بخدمة بيوت الله، والوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ الذي جعل من أول أولوياته الاهتمام ببيوت الله بناءً وخدمةً، وسأل الله تعالى أن يديم على هذه البلاد المباركة نعمة الأمن والاستقرار، وأن ينصر جنودنا المرابطين على الحدود.