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"تعليم الرياض" تشترط التحصين لدخول مقارّ الإدارة والجهات التابعة لها

ابتداءً من 22 ذي الحجة.. وللتأكيد على أهمية اللقاح

أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، على عدم دخول منشآتها التعليمية الحكومية أو الأهلية، سواء من منسوبيها أو المتعاملين معها، إلا لمن تم تحصينهم، وذلك ابتداء من تاريخ 22/ 12/ 1442هـ.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيه وزير التعليم بإعداد خطة زمنية لأخذ لقاح فيروس كورونا المستجد لمنسوبي القطاعات الحكومية والخاصة، واتخاذ ما يلزم لحث العاملين لديها والمتعاملين معها على أهمية أخذ اللقاح، وأن تبدأ تلك الجهات في إشعار العاملين لديها والمتعاملين معها أن أخذ اللقاح سيكون من بين الإجراءات الاحترازية لتمكين العاملين لديها والمتعاملين معها من دخول مقارها .

وأشار "الوهيبي" إلى أنه سيتم السماح لدخول المقرات في الإدارة والجهات التابعة لها لمن ستكون حالتهم في تطبيق توكلنا؛ محصن، أو محصن جرعة أولى، أو محصن متعافى.

وأكد "الوهيبي" استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتطبيق التعليمات الصحية داخل مقار العمل في الإدارة، وجميع الجهات التابعة لها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم الرياض" تشترط التحصين لدخول مقارّ الإدارة والجهات التابعة لها
سبق

أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، على عدم دخول منشآتها التعليمية الحكومية أو الأهلية، سواء من منسوبيها أو المتعاملين معها، إلا لمن تم تحصينهم، وذلك ابتداء من تاريخ 22/ 12/ 1442هـ.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيه وزير التعليم بإعداد خطة زمنية لأخذ لقاح فيروس كورونا المستجد لمنسوبي القطاعات الحكومية والخاصة، واتخاذ ما يلزم لحث العاملين لديها والمتعاملين معها على أهمية أخذ اللقاح، وأن تبدأ تلك الجهات في إشعار العاملين لديها والمتعاملين معها أن أخذ اللقاح سيكون من بين الإجراءات الاحترازية لتمكين العاملين لديها والمتعاملين معها من دخول مقارها .

وأشار "الوهيبي" إلى أنه سيتم السماح لدخول المقرات في الإدارة والجهات التابعة لها لمن ستكون حالتهم في تطبيق توكلنا؛ محصن، أو محصن جرعة أولى، أو محصن متعافى.

وأكد "الوهيبي" استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتطبيق التعليمات الصحية داخل مقار العمل في الإدارة، وجميع الجهات التابعة لها.

31 مايو 2021 - 19 شوّال 1442
04:27 PM

"تعليم الرياض" تشترط التحصين لدخول مقارّ الإدارة والجهات التابعة لها

ابتداءً من 22 ذي الحجة.. وللتأكيد على أهمية اللقاح

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
2,934

أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، على عدم دخول منشآتها التعليمية الحكومية أو الأهلية، سواء من منسوبيها أو المتعاملين معها، إلا لمن تم تحصينهم، وذلك ابتداء من تاريخ 22/ 12/ 1442هـ.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيه وزير التعليم بإعداد خطة زمنية لأخذ لقاح فيروس كورونا المستجد لمنسوبي القطاعات الحكومية والخاصة، واتخاذ ما يلزم لحث العاملين لديها والمتعاملين معها على أهمية أخذ اللقاح، وأن تبدأ تلك الجهات في إشعار العاملين لديها والمتعاملين معها أن أخذ اللقاح سيكون من بين الإجراءات الاحترازية لتمكين العاملين لديها والمتعاملين معها من دخول مقارها .

وأشار "الوهيبي" إلى أنه سيتم السماح لدخول المقرات في الإدارة والجهات التابعة لها لمن ستكون حالتهم في تطبيق توكلنا؛ محصن، أو محصن جرعة أولى، أو محصن متعافى.

وأكد "الوهيبي" استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتطبيق التعليمات الصحية داخل مقار العمل في الإدارة، وجميع الجهات التابعة لها.

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