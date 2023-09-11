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بعد 3 أيام وبطائرة إخلاء.. إنقاذ "مفقود جبال الخشعة".. عُثر عليه مصابًا

كان متنزهًا برفقة أحد أصدقائه وتعرض للسقوط وأبلغت عمليات الأمن لتباشر

استعانت الجهات الأمنية بالطائف، ممثلةً بالدفاع المدني، وبالتعاون مع جمعية ساعد للبحث والإنقاذ، بطائرة لإخلاء أحد المُصابين فُقد منذُ ثلاثة أيام بمنطقة الخشعة في جبال الشفا، والمعروفة بوعورتها وانحداراتها بمسافات كبيرة .

وقد تم تصعيد المفقود المُصاب في الأربعين من عمره، بواسطة الطائرة ومن ثمَ تم نقله للمستشفى لإخضاعه للفحوصات والعلاج، بعد أن كان متنزهًا برفقة أحد أصدقائه وتعرضَ للسقوط، حينها جرى إبلاغ عمليات الأمن لتُباشر فرق الدفاع المدني مهامها، بالتعاون مع فرق البحث والإنقاذ التطوعية "ساعد - أركان - مبادرة" والتي استنفرت جهودها منذُورود البلاغ وصولًا لتحديد موقع المفقود في تلك الجبال الوعرة .

يُذكر أن عمليات البحث من قبل جمعية ساعد، تمت بإشراف مشرف مهمات البحث البري جلال الشريف، ومشاركة أعضاء الجمعية من جدة ومكة والطائف.

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بعد 3 أيام وبطائرة إخلاء.. إنقاذ "مفقود جبال الخشعة".. عُثر عليه مصابًا
سبق

استعانت الجهات الأمنية بالطائف، ممثلةً بالدفاع المدني، وبالتعاون مع جمعية ساعد للبحث والإنقاذ، بطائرة لإخلاء أحد المُصابين فُقد منذُ ثلاثة أيام بمنطقة الخشعة في جبال الشفا، والمعروفة بوعورتها وانحداراتها بمسافات كبيرة .

وقد تم تصعيد المفقود المُصاب في الأربعين من عمره، بواسطة الطائرة ومن ثمَ تم نقله للمستشفى لإخضاعه للفحوصات والعلاج، بعد أن كان متنزهًا برفقة أحد أصدقائه وتعرضَ للسقوط، حينها جرى إبلاغ عمليات الأمن لتُباشر فرق الدفاع المدني مهامها، بالتعاون مع فرق البحث والإنقاذ التطوعية "ساعد - أركان - مبادرة" والتي استنفرت جهودها منذُورود البلاغ وصولًا لتحديد موقع المفقود في تلك الجبال الوعرة .

يُذكر أن عمليات البحث من قبل جمعية ساعد، تمت بإشراف مشرف مهمات البحث البري جلال الشريف، ومشاركة أعضاء الجمعية من جدة ومكة والطائف.

11 سبتمبر 2020 - 23 محرّم 1442
08:04 PM

بعد 3 أيام وبطائرة إخلاء.. إنقاذ "مفقود جبال الخشعة".. عُثر عليه مصابًا

كان متنزهًا برفقة أحد أصدقائه وتعرض للسقوط وأبلغت عمليات الأمن لتباشر

A A A
فهد العتيبي - الطائف
0
1,214

استعانت الجهات الأمنية بالطائف، ممثلةً بالدفاع المدني، وبالتعاون مع جمعية ساعد للبحث والإنقاذ، بطائرة لإخلاء أحد المُصابين فُقد منذُ ثلاثة أيام بمنطقة الخشعة في جبال الشفا، والمعروفة بوعورتها وانحداراتها بمسافات كبيرة .

وقد تم تصعيد المفقود المُصاب في الأربعين من عمره، بواسطة الطائرة ومن ثمَ تم نقله للمستشفى لإخضاعه للفحوصات والعلاج، بعد أن كان متنزهًا برفقة أحد أصدقائه وتعرضَ للسقوط، حينها جرى إبلاغ عمليات الأمن لتُباشر فرق الدفاع المدني مهامها، بالتعاون مع فرق البحث والإنقاذ التطوعية "ساعد - أركان - مبادرة" والتي استنفرت جهودها منذُورود البلاغ وصولًا لتحديد موقع المفقود في تلك الجبال الوعرة .

يُذكر أن عمليات البحث من قبل جمعية ساعد، تمت بإشراف مشرف مهمات البحث البري جلال الشريف، ومشاركة أعضاء الجمعية من جدة ومكة والطائف.

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