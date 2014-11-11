النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وصول أول دفعة من مجندات الأمن العام لدوريات العاصمة المقدسة

ضمن خريجات الدفعة الثانية التي رعاها الفريق أول ركن "الحربي"

استقبلت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة أول دفعة من مجندات الأمن العام. وعلمت "سبق" أن المجندات باشرن أعمالهن في قيادة دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة بعد تجهيز مقرهن بكامل التجهيزات الخاصة لاستقبالهن.

وكان مدير الأمن العام، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، قد رعى حفل تخرج الدورة الثانية لمجندات الأمن العام الذي أُقيم بمدينة تدريب الأمن العام بالرياض، ويندرج ضمن خطط الأمن العام للاستفادة من العنصر النسائي في عدد من التخصصات الأمنية والفنية؛ وذلك للاستفادة منهن في أعمال الأمن العام الإدارية والميدانية في شُرط المناطق والمرور وأمن الطرق وأمن المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ويسعى الأمن العام من هذه الخطوة إلى دعم المجال الأمني بالعديد من التخصصات من الكادر النسائي للعمل الأمني.

وأُقيم الحفل بقاعة الأمير محمد بن نايف بمدينة تدريب الأمن العام. وبلغ عدد الخريجات نحو "178" خريجة، تلقين المعرفة في الإعداد العسكري، والرماية، والأنظمة والقوانين المتعلقة بالعمل الأمني، إضافة إلى مهارات استخدام الحاسب الآلي، واللغة الإنجليزية والاتصالات، والأدلة الجنائية والإسعافات الأولية.

مكة المكرمة الأمن العام مجندات مدير الأمن العام خالد الحربي مدينة تدريب الأمن العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وصول أول دفعة من مجندات الأمن العام لدوريات العاصمة المقدسة
سبق

استقبلت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة أول دفعة من مجندات الأمن العام. وعلمت "سبق" أن المجندات باشرن أعمالهن في قيادة دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة بعد تجهيز مقرهن بكامل التجهيزات الخاصة لاستقبالهن.

وكان مدير الأمن العام، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، قد رعى حفل تخرج الدورة الثانية لمجندات الأمن العام الذي أُقيم بمدينة تدريب الأمن العام بالرياض، ويندرج ضمن خطط الأمن العام للاستفادة من العنصر النسائي في عدد من التخصصات الأمنية والفنية؛ وذلك للاستفادة منهن في أعمال الأمن العام الإدارية والميدانية في شُرط المناطق والمرور وأمن الطرق وأمن المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ويسعى الأمن العام من هذه الخطوة إلى دعم المجال الأمني بالعديد من التخصصات من الكادر النسائي للعمل الأمني.

وأُقيم الحفل بقاعة الأمير محمد بن نايف بمدينة تدريب الأمن العام. وبلغ عدد الخريجات نحو "178" خريجة، تلقين المعرفة في الإعداد العسكري، والرماية، والأنظمة والقوانين المتعلقة بالعمل الأمني، إضافة إلى مهارات استخدام الحاسب الآلي، واللغة الإنجليزية والاتصالات، والأدلة الجنائية والإسعافات الأولية.

10 نوفمبر 2019 - 13 ربيع الأول 1441
11:34 PM

وصول أول دفعة من مجندات الأمن العام لدوريات العاصمة المقدسة

ضمن خريجات الدفعة الثانية التي رعاها الفريق أول ركن "الحربي"

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
4
11,819

استقبلت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة أول دفعة من مجندات الأمن العام. وعلمت "سبق" أن المجندات باشرن أعمالهن في قيادة دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة بعد تجهيز مقرهن بكامل التجهيزات الخاصة لاستقبالهن.

وكان مدير الأمن العام، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، قد رعى حفل تخرج الدورة الثانية لمجندات الأمن العام الذي أُقيم بمدينة تدريب الأمن العام بالرياض، ويندرج ضمن خطط الأمن العام للاستفادة من العنصر النسائي في عدد من التخصصات الأمنية والفنية؛ وذلك للاستفادة منهن في أعمال الأمن العام الإدارية والميدانية في شُرط المناطق والمرور وأمن الطرق وأمن المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ويسعى الأمن العام من هذه الخطوة إلى دعم المجال الأمني بالعديد من التخصصات من الكادر النسائي للعمل الأمني.

وأُقيم الحفل بقاعة الأمير محمد بن نايف بمدينة تدريب الأمن العام. وبلغ عدد الخريجات نحو "178" خريجة، تلقين المعرفة في الإعداد العسكري، والرماية، والأنظمة والقوانين المتعلقة بالعمل الأمني، إضافة إلى مهارات استخدام الحاسب الآلي، واللغة الإنجليزية والاتصالات، والأدلة الجنائية والإسعافات الأولية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,069
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,136
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,516
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,801

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري
متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني
الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة