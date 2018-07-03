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بالقوة الجبرية.. الإطاحة بمروِّج خمور مستوردة في الخرج

عُثر بحوزته على 370 قارورة جاهزة وسُلّم للجهات المختصة

تمكنت دوريات الأمن بمحافظة الخرج، من الإطاحة بمروج بحوزته أكثر من 370 قارورة خمور مستوردة؛ تم إيقافه بالقوة الجبرية بعد أن امتنع عن الوقوف.

ووفقًا للتفاصيل؛ فإن إحدى الفرق الأمنية في محافظة الخرج، وأثناء قيامها بأداء عملها المعتاد صباح أمس الاثنين، قد اشتبه أفرادها بقائد مركبة من نوع "جمس يوكن" في أحد أحياء المحافظة، وعند طلب منه التوقف امتنع محاولاً الفرار.

وعلى الفور، تم التعامل مع الحالة وفق الإجراءات الأمنية المتبعة، وتمت ملاحقته وإيقافه بالقوة الجبرية، واتضح أنه مواطن سعودي في العقد الثالث من العمر.

وبعد تفتيش مركبته، تم العثور على كمية كبيرة من الخمور المستوردة عدد 370 قارورة جاهزة للترويج.

وقام رجال الأمن بتسليم الشخص والمضبوطات للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالقوة الجبرية.. الإطاحة بمروِّج خمور مستوردة في الخرج
سبق

تمكنت دوريات الأمن بمحافظة الخرج، من الإطاحة بمروج بحوزته أكثر من 370 قارورة خمور مستوردة؛ تم إيقافه بالقوة الجبرية بعد أن امتنع عن الوقوف.

ووفقًا للتفاصيل؛ فإن إحدى الفرق الأمنية في محافظة الخرج، وأثناء قيامها بأداء عملها المعتاد صباح أمس الاثنين، قد اشتبه أفرادها بقائد مركبة من نوع "جمس يوكن" في أحد أحياء المحافظة، وعند طلب منه التوقف امتنع محاولاً الفرار.

وعلى الفور، تم التعامل مع الحالة وفق الإجراءات الأمنية المتبعة، وتمت ملاحقته وإيقافه بالقوة الجبرية، واتضح أنه مواطن سعودي في العقد الثالث من العمر.

وبعد تفتيش مركبته، تم العثور على كمية كبيرة من الخمور المستوردة عدد 370 قارورة جاهزة للترويج.

وقام رجال الأمن بتسليم الشخص والمضبوطات للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقه.

03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
12:24 AM

بالقوة الجبرية.. الإطاحة بمروِّج خمور مستوردة في الخرج

عُثر بحوزته على 370 قارورة جاهزة وسُلّم للجهات المختصة

A A A
عبدالسلام العنزي - الخرج
34
26,644

تمكنت دوريات الأمن بمحافظة الخرج، من الإطاحة بمروج بحوزته أكثر من 370 قارورة خمور مستوردة؛ تم إيقافه بالقوة الجبرية بعد أن امتنع عن الوقوف.

ووفقًا للتفاصيل؛ فإن إحدى الفرق الأمنية في محافظة الخرج، وأثناء قيامها بأداء عملها المعتاد صباح أمس الاثنين، قد اشتبه أفرادها بقائد مركبة من نوع "جمس يوكن" في أحد أحياء المحافظة، وعند طلب منه التوقف امتنع محاولاً الفرار.

وعلى الفور، تم التعامل مع الحالة وفق الإجراءات الأمنية المتبعة، وتمت ملاحقته وإيقافه بالقوة الجبرية، واتضح أنه مواطن سعودي في العقد الثالث من العمر.

وبعد تفتيش مركبته، تم العثور على كمية كبيرة من الخمور المستوردة عدد 370 قارورة جاهزة للترويج.

وقام رجال الأمن بتسليم الشخص والمضبوطات للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقه.

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