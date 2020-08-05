النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 1626 حالة تعاف جديدة من "كورونا" و 1389 إصابة

القبض على شخص تعاطى مخدرات ونشر فِعلته بـ"التواصل الاجتماعي"

الواقعة حدثت في الطائف.. واتخاذ الإجراءات النظامية بحق الموقوف

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات وتعاطيها أسفرت عن القبض على مواطن بمحافظة الطائف، قام بتعاطي مواد مخدرة وتوثيق ذلك ونشره، على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وقال "النجيدي": تم توقيف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
القبض على شخص تعاطى مخدرات ونشر فِعلته بـ"التواصل الاجتماعي"
سبق

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات وتعاطيها أسفرت عن القبض على مواطن بمحافظة الطائف، قام بتعاطي مواد مخدرة وتوثيق ذلك ونشره، على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وقال "النجيدي": تم توقيف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
04:44 PM
اخر تعديل
05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
05:11 PM

القبض على شخص تعاطى مخدرات ونشر فِعلته بـ"التواصل الاجتماعي"

الواقعة حدثت في الطائف.. واتخاذ الإجراءات النظامية بحق الموقوف

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
1,293

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات وتعاطيها أسفرت عن القبض على مواطن بمحافظة الطائف، قام بتعاطي مواد مخدرة وتوثيق ذلك ونشره، على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وقال "النجيدي": تم توقيف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,673
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,148
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,901
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,406

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب
الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني
سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة