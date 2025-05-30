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صيف لم يبدأ.. "الحصيني" محدداً مواعيده وناصحاً: تفقدوا التكييف قبل العيد!

قال لـ"سبق": ظهور أول طوالع مربعانية القيظ "الثريا" دلالة والنهاية مع "الجبهة"

أجابَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، على من يسأل عن بداية فصل الصيف الذي ترتفع فيه درجات الحرارة تدريجياً؟، وقال: "يبدأ الصيف فعلياً بظهور أول طوالع مربعانية القيظ "الثريا"، وذلك لأن مدتها 40 يوماً ولها من الأنواء 3، الثريا والدبران والهقعة، وتوافق هذا العام 1440هـ يوم الجمعة رابع أيام ‫عيد الفطر فلكياً، وينتهي فصل الصيف فعلياً بظهور أول أنواء الخريف "الجبهة" ويوافق الجمعة 1441/1/7هـ.

وأكد "الحصيني" لـ"سبق" أن الصيف لهذا العام يشمل شوال وذي القعدة وذي الحجة والثلث الأول من محرم 1441هـ إن شاء الله، مشيرًا إلى أن الجُمع لهذا العام متميزة أوله مربعانية القيظ ودخول الصيف فلكياً، ونهاية الصيف فعلياً الاثنين 1441/1/24هـ وينتهي فصل الصيف فلكياً للعام1440هـ بتعامد الشمس على خط الإستواء، حيث يتساوى في هذا اليوم تمامًا طول ساعات الليل والنهار.

‏ونصحَ بتفقد أجهزة تكييف الاستراحات والتبكير بالعيد، متوقعًا بإذن الله أن يكون عيد الفطر لعام 1440هـ أجواءه حارة جداً، كذلك توقع استمرار الأمطار -إن شاء الله- على أجزاء من الغربية، نواحي المدينة، ومكة، والجنوبية نواحي عسير والباحة وجازان ونجران، ونواحي الشمالية تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل، قد تمتد إلى القصيم وغرب منطقة الرياض، مبينًا أن الأمطار المتوقعة متفاوتة، من مكان إلى آخر ومن خفيفة إلى شبه غزيرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صيف لم يبدأ.. "الحصيني" محدداً مواعيده وناصحاً: تفقدوا التكييف قبل العيد!
سبق

أجابَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، على من يسأل عن بداية فصل الصيف الذي ترتفع فيه درجات الحرارة تدريجياً؟، وقال: "يبدأ الصيف فعلياً بظهور أول طوالع مربعانية القيظ "الثريا"، وذلك لأن مدتها 40 يوماً ولها من الأنواء 3، الثريا والدبران والهقعة، وتوافق هذا العام 1440هـ يوم الجمعة رابع أيام ‫عيد الفطر فلكياً، وينتهي فصل الصيف فعلياً بظهور أول أنواء الخريف "الجبهة" ويوافق الجمعة 1441/1/7هـ.

وأكد "الحصيني" لـ"سبق" أن الصيف لهذا العام يشمل شوال وذي القعدة وذي الحجة والثلث الأول من محرم 1441هـ إن شاء الله، مشيرًا إلى أن الجُمع لهذا العام متميزة أوله مربعانية القيظ ودخول الصيف فلكياً، ونهاية الصيف فعلياً الاثنين 1441/1/24هـ وينتهي فصل الصيف فلكياً للعام1440هـ بتعامد الشمس على خط الإستواء، حيث يتساوى في هذا اليوم تمامًا طول ساعات الليل والنهار.

‏ونصحَ بتفقد أجهزة تكييف الاستراحات والتبكير بالعيد، متوقعًا بإذن الله أن يكون عيد الفطر لعام 1440هـ أجواءه حارة جداً، كذلك توقع استمرار الأمطار -إن شاء الله- على أجزاء من الغربية، نواحي المدينة، ومكة، والجنوبية نواحي عسير والباحة وجازان ونجران، ونواحي الشمالية تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل، قد تمتد إلى القصيم وغرب منطقة الرياض، مبينًا أن الأمطار المتوقعة متفاوتة، من مكان إلى آخر ومن خفيفة إلى شبه غزيرة.

30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
10:32 AM

صيف لم يبدأ.. "الحصيني" محدداً مواعيده وناصحاً: تفقدوا التكييف قبل العيد!

قال لـ"سبق": ظهور أول طوالع مربعانية القيظ "الثريا" دلالة والنهاية مع "الجبهة"

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فهد العتيبي - الرياض
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أجابَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، على من يسأل عن بداية فصل الصيف الذي ترتفع فيه درجات الحرارة تدريجياً؟، وقال: "يبدأ الصيف فعلياً بظهور أول طوالع مربعانية القيظ "الثريا"، وذلك لأن مدتها 40 يوماً ولها من الأنواء 3، الثريا والدبران والهقعة، وتوافق هذا العام 1440هـ يوم الجمعة رابع أيام ‫عيد الفطر فلكياً، وينتهي فصل الصيف فعلياً بظهور أول أنواء الخريف "الجبهة" ويوافق الجمعة 1441/1/7هـ.

وأكد "الحصيني" لـ"سبق" أن الصيف لهذا العام يشمل شوال وذي القعدة وذي الحجة والثلث الأول من محرم 1441هـ إن شاء الله، مشيرًا إلى أن الجُمع لهذا العام متميزة أوله مربعانية القيظ ودخول الصيف فلكياً، ونهاية الصيف فعلياً الاثنين 1441/1/24هـ وينتهي فصل الصيف فلكياً للعام1440هـ بتعامد الشمس على خط الإستواء، حيث يتساوى في هذا اليوم تمامًا طول ساعات الليل والنهار.

‏ونصحَ بتفقد أجهزة تكييف الاستراحات والتبكير بالعيد، متوقعًا بإذن الله أن يكون عيد الفطر لعام 1440هـ أجواءه حارة جداً، كذلك توقع استمرار الأمطار -إن شاء الله- على أجزاء من الغربية، نواحي المدينة، ومكة، والجنوبية نواحي عسير والباحة وجازان ونجران، ونواحي الشمالية تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل، قد تمتد إلى القصيم وغرب منطقة الرياض، مبينًا أن الأمطار المتوقعة متفاوتة، من مكان إلى آخر ومن خفيفة إلى شبه غزيرة.

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