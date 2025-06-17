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"الجوازات": 153.819 عملية عبر خدمة الرسائل والطلبات

خلال الفترة من 7 شعبان الماضي وحتى 24 شوال الجاري

كشفت المديرية العامة للجوازات عن إحصاءات العمليات المنفذة عبر خدمة الرسائل والطلبات إلكترونياً، ودون مراجعة مقار الجوازات التي بلغت 153.819 عملية خلال الفترة من 7/ 8/ 1441هـ وحتى 24/ 10/ 1441هـ.


وقالت الجوازات إنها أتاحت خدمة "الرسائل والطلبات" من خلال منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية لجميع المستفيدين من خدماتها بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني.

جاء ذلك ضمن خطوات تعزيز التعاملات الإلكترونية والتواصل مع المتخصصين في المديرية العامة للجوازات لمعالجة الملاحظات التي قد تواجه المستفيدين وتعيقهم عند تنفيذ خدمات الجوازات عبر المنصة الإلكترونية أبشر، وتقوم إدارات الجوازات بمعالجة الطلب آلياً دون الحاجة لمراجعة المستفيد لمقار الجوازات وذلك تماشياً مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من قبل الجهات ذات العلاقة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ودعت الجوازات جميع المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية في تنفيذ إجراءاتهم من خلال منصة أبشر ومقيم التي تضم العديد من الإجراءات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين والزائرين، للتسهيل عليهم، واختصار الوقت وتوفير الجهد، بما يكفل لهم سرعة الإنجاز وجودة الخدمة، دون الحاجة لمراجعة مقار إدارات الجوازات.

المديرية العامة للجوازات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجوازات": 153.819 عملية عبر خدمة الرسائل والطلبات
سبق

كشفت المديرية العامة للجوازات عن إحصاءات العمليات المنفذة عبر خدمة الرسائل والطلبات إلكترونياً، ودون مراجعة مقار الجوازات التي بلغت 153.819 عملية خلال الفترة من 7/ 8/ 1441هـ وحتى 24/ 10/ 1441هـ.


وقالت الجوازات إنها أتاحت خدمة "الرسائل والطلبات" من خلال منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية لجميع المستفيدين من خدماتها بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني.

جاء ذلك ضمن خطوات تعزيز التعاملات الإلكترونية والتواصل مع المتخصصين في المديرية العامة للجوازات لمعالجة الملاحظات التي قد تواجه المستفيدين وتعيقهم عند تنفيذ خدمات الجوازات عبر المنصة الإلكترونية أبشر، وتقوم إدارات الجوازات بمعالجة الطلب آلياً دون الحاجة لمراجعة المستفيد لمقار الجوازات وذلك تماشياً مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من قبل الجهات ذات العلاقة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ودعت الجوازات جميع المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية في تنفيذ إجراءاتهم من خلال منصة أبشر ومقيم التي تضم العديد من الإجراءات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين والزائرين، للتسهيل عليهم، واختصار الوقت وتوفير الجهد، بما يكفل لهم سرعة الإنجاز وجودة الخدمة، دون الحاجة لمراجعة مقار إدارات الجوازات.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
03:52 PM

"الجوازات": 153.819 عملية عبر خدمة الرسائل والطلبات

خلال الفترة من 7 شعبان الماضي وحتى 24 شوال الجاري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشفت المديرية العامة للجوازات عن إحصاءات العمليات المنفذة عبر خدمة الرسائل والطلبات إلكترونياً، ودون مراجعة مقار الجوازات التي بلغت 153.819 عملية خلال الفترة من 7/ 8/ 1441هـ وحتى 24/ 10/ 1441هـ.


وقالت الجوازات إنها أتاحت خدمة "الرسائل والطلبات" من خلال منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية لجميع المستفيدين من خدماتها بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني.

جاء ذلك ضمن خطوات تعزيز التعاملات الإلكترونية والتواصل مع المتخصصين في المديرية العامة للجوازات لمعالجة الملاحظات التي قد تواجه المستفيدين وتعيقهم عند تنفيذ خدمات الجوازات عبر المنصة الإلكترونية أبشر، وتقوم إدارات الجوازات بمعالجة الطلب آلياً دون الحاجة لمراجعة المستفيد لمقار الجوازات وذلك تماشياً مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من قبل الجهات ذات العلاقة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ودعت الجوازات جميع المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية في تنفيذ إجراءاتهم من خلال منصة أبشر ومقيم التي تضم العديد من الإجراءات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين والزائرين، للتسهيل عليهم، واختصار الوقت وتوفير الجهد، بما يكفل لهم سرعة الإنجاز وجودة الخدمة، دون الحاجة لمراجعة مقار إدارات الجوازات.

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