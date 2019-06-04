النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"محافظ حبونا" يؤدي صلاة العيد ويزور المرضى المنومين

هنأ القيادة الرشيدة واستقبل المهنئين بالعيد بالمحافظة

أدّى محافظ حبونا شمال نجران، عبدالله بن مبارك بن زامان، صلاة عيد الفطر المبارك، بحضور عدد كبير من المواطنين ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة.

واستقبل "بن زامان" المواطنين والمسؤولين المهنئين بالعيد من مدنيين وعسكريين، في الصالة الرئيسة بالمحافظة.

ورفع "بن زامان" باسمه ونيابة عن مديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين وشيوخ ونواب وأهالي محافظة حبونا، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقام "بن زامان" بزيارة للمرضى المنومين بمستشفى حبونا العام، وقدّم لهم التهاني بعيد الفطر المبارك، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"محافظ حبونا" يؤدي صلاة العيد ويزور المرضى المنومين
سبق

أدّى محافظ حبونا شمال نجران، عبدالله بن مبارك بن زامان، صلاة عيد الفطر المبارك، بحضور عدد كبير من المواطنين ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة.

واستقبل "بن زامان" المواطنين والمسؤولين المهنئين بالعيد من مدنيين وعسكريين، في الصالة الرئيسة بالمحافظة.

ورفع "بن زامان" باسمه ونيابة عن مديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين وشيوخ ونواب وأهالي محافظة حبونا، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقام "بن زامان" بزيارة للمرضى المنومين بمستشفى حبونا العام، وقدّم لهم التهاني بعيد الفطر المبارك، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
02:00 PM

"محافظ حبونا" يؤدي صلاة العيد ويزور المرضى المنومين

هنأ القيادة الرشيدة واستقبل المهنئين بالعيد بالمحافظة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
0
196

أدّى محافظ حبونا شمال نجران، عبدالله بن مبارك بن زامان، صلاة عيد الفطر المبارك، بحضور عدد كبير من المواطنين ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة.

واستقبل "بن زامان" المواطنين والمسؤولين المهنئين بالعيد من مدنيين وعسكريين، في الصالة الرئيسة بالمحافظة.

ورفع "بن زامان" باسمه ونيابة عن مديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين وشيوخ ونواب وأهالي محافظة حبونا، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقام "بن زامان" بزيارة للمرضى المنومين بمستشفى حبونا العام، وقدّم لهم التهاني بعيد الفطر المبارك، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,302
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,134
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,281
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,905

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

قمم ثلاث.. مصير واحد

قمم ثلاث.. مصير واحد

سعيد آل جندب
منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

حمد العرق الغفراني
السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

حواء القرني
قمم مكة تجمع الأمة

قمم مكة تجمع الأمة

سلطان رديف
عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عبدالغني الشيخ
"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني
هدية المملكة للأمة العربية

هدية المملكة للأمة العربية

ماجد البريكان
من مكة تستمر العطاءات..!

من مكة تستمر العطاءات..!

صالح المسلّم
راتب شهر رمضان.. غير..!!

راتب شهر رمضان.. غير..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة