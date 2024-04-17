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6 آلاف من شاغلي وظائف التعليم يجتازون "برامج تدريب عن بعد" بالأفلاج

20 دورة تدريبية في مرحلتها الثانية نفذها 18 مدربًا عبر منصة معهد التطوير

استفاد أكثر من 6 آلاف متدرب ومتدربة من برامج المرحلة الثانية التدريبية "عن بعد" بتعليم الأفلاج.

وأكدت إدارة التطوير المهني التعليمي "بنين وبنات" بتعليم الأفلاج، أنها أنهت دورات المرحلة الثانية التدريبية التي نفذت عبر منصة معهد التطوير المهني التعليمي بوزارة التعليم وقدم خلالها 18 مدربًا ومدربة 20 دورة تدريبية استفاد منها 6148 متدربًا ومتدربة من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية على مستوى المملكة.

وكانت إدارة تعليم الأفلاج قد أعلنت انطلاق 26 برنامجًا تدريبيًا عن بُعد يستمر الأسبوع الحالي والقادم ينفذها كوادر تربوية مؤهلة بـ"تعليم الأفلاج" للمشرفين والمشرفات وقادة وقائدات المدارس، والمعلمين والمعلمات والمرشدين والمرشدات بالمدارس.

تعليم الأفلاج برامج تدريب عن بعد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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6 آلاف من شاغلي وظائف التعليم يجتازون "برامج تدريب عن بعد" بالأفلاج
سبق

استفاد أكثر من 6 آلاف متدرب ومتدربة من برامج المرحلة الثانية التدريبية "عن بعد" بتعليم الأفلاج.

وأكدت إدارة التطوير المهني التعليمي "بنين وبنات" بتعليم الأفلاج، أنها أنهت دورات المرحلة الثانية التدريبية التي نفذت عبر منصة معهد التطوير المهني التعليمي بوزارة التعليم وقدم خلالها 18 مدربًا ومدربة 20 دورة تدريبية استفاد منها 6148 متدربًا ومتدربة من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية على مستوى المملكة.

وكانت إدارة تعليم الأفلاج قد أعلنت انطلاق 26 برنامجًا تدريبيًا عن بُعد يستمر الأسبوع الحالي والقادم ينفذها كوادر تربوية مؤهلة بـ"تعليم الأفلاج" للمشرفين والمشرفات وقادة وقائدات المدارس، والمعلمين والمعلمات والمرشدين والمرشدات بالمدارس.

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
04:00 PM

6 آلاف من شاغلي وظائف التعليم يجتازون "برامج تدريب عن بعد" بالأفلاج

20 دورة تدريبية في مرحلتها الثانية نفذها 18 مدربًا عبر منصة معهد التطوير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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استفاد أكثر من 6 آلاف متدرب ومتدربة من برامج المرحلة الثانية التدريبية "عن بعد" بتعليم الأفلاج.

وأكدت إدارة التطوير المهني التعليمي "بنين وبنات" بتعليم الأفلاج، أنها أنهت دورات المرحلة الثانية التدريبية التي نفذت عبر منصة معهد التطوير المهني التعليمي بوزارة التعليم وقدم خلالها 18 مدربًا ومدربة 20 دورة تدريبية استفاد منها 6148 متدربًا ومتدربة من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية على مستوى المملكة.

وكانت إدارة تعليم الأفلاج قد أعلنت انطلاق 26 برنامجًا تدريبيًا عن بُعد يستمر الأسبوع الحالي والقادم ينفذها كوادر تربوية مؤهلة بـ"تعليم الأفلاج" للمشرفين والمشرفات وقادة وقائدات المدارس، والمعلمين والمعلمات والمرشدين والمرشدات بالمدارس.

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