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تعليم الرياض يؤكد على الالتزام بالنشيد الوطني في الطابور الصباحي

"الوهيبي": رفع العلم هوية وولاء وانتماء

شددت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض على جميع مكاتب التعليم والمدارس الحكومية والأهلية والعالمية للبنين والبنات؛ برفع العلم الوطني على مبانيها، وأداء النشيد الوطني "تحية العلم" ضمن فعاليات الاصطفاف الصباحي بداية البرامج المنفذة في اليوم الدراسي.

وقال المدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي: إن رفع العلم والعناية به وأداء النشيد الوطني واجب وطني يسهم في ترسيخ الولاء والانتماء لدى الطلاب والطالبات، ويعزز مفهوم المواطنة الصالحة، مشددًا على استبدال العلم الممزق أو الباهت أو صغير الحجم، والرجوع في ذلك للتعليمات الصادرة في هذا الخصوص؛ وذلك تحت مسؤولية قائد وقائدة المدرسة، مع متابعة ذلك بشكل مستمر من قبل المشرفين والمشرفات خلال زياراتهم الميدانية .

يذكر أن العقوبات في نظام العلم في المملكة العربية السعودية تنص على أنه "كُل من أسقط أو أعدم أو أهان بأية طريقة كانت، العَلَم الوطني أو العَلَم الملكي أو أي شعار آخر للمملكة العربية السعودية أو لإحدى الدول الأجنبية الصديقة، كراهة أو احتِقاراً لسُلطة الحكومة أو لتلك الدول، وكان ذلك علناً أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور؛ يُعاقب بالحبس لمُدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

تعليم الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعليم الرياض يؤكد على الالتزام بالنشيد الوطني في الطابور الصباحي
سبق

شددت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض على جميع مكاتب التعليم والمدارس الحكومية والأهلية والعالمية للبنين والبنات؛ برفع العلم الوطني على مبانيها، وأداء النشيد الوطني "تحية العلم" ضمن فعاليات الاصطفاف الصباحي بداية البرامج المنفذة في اليوم الدراسي.

وقال المدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي: إن رفع العلم والعناية به وأداء النشيد الوطني واجب وطني يسهم في ترسيخ الولاء والانتماء لدى الطلاب والطالبات، ويعزز مفهوم المواطنة الصالحة، مشددًا على استبدال العلم الممزق أو الباهت أو صغير الحجم، والرجوع في ذلك للتعليمات الصادرة في هذا الخصوص؛ وذلك تحت مسؤولية قائد وقائدة المدرسة، مع متابعة ذلك بشكل مستمر من قبل المشرفين والمشرفات خلال زياراتهم الميدانية .

يذكر أن العقوبات في نظام العلم في المملكة العربية السعودية تنص على أنه "كُل من أسقط أو أعدم أو أهان بأية طريقة كانت، العَلَم الوطني أو العَلَم الملكي أو أي شعار آخر للمملكة العربية السعودية أو لإحدى الدول الأجنبية الصديقة، كراهة أو احتِقاراً لسُلطة الحكومة أو لتلك الدول، وكان ذلك علناً أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور؛ يُعاقب بالحبس لمُدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441
05:48 PM

تعليم الرياض يؤكد على الالتزام بالنشيد الوطني في الطابور الصباحي

"الوهيبي": رفع العلم هوية وولاء وانتماء

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عبدالحكيم شار - الرياض
3
958

شددت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض على جميع مكاتب التعليم والمدارس الحكومية والأهلية والعالمية للبنين والبنات؛ برفع العلم الوطني على مبانيها، وأداء النشيد الوطني "تحية العلم" ضمن فعاليات الاصطفاف الصباحي بداية البرامج المنفذة في اليوم الدراسي.

وقال المدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي: إن رفع العلم والعناية به وأداء النشيد الوطني واجب وطني يسهم في ترسيخ الولاء والانتماء لدى الطلاب والطالبات، ويعزز مفهوم المواطنة الصالحة، مشددًا على استبدال العلم الممزق أو الباهت أو صغير الحجم، والرجوع في ذلك للتعليمات الصادرة في هذا الخصوص؛ وذلك تحت مسؤولية قائد وقائدة المدرسة، مع متابعة ذلك بشكل مستمر من قبل المشرفين والمشرفات خلال زياراتهم الميدانية .

يذكر أن العقوبات في نظام العلم في المملكة العربية السعودية تنص على أنه "كُل من أسقط أو أعدم أو أهان بأية طريقة كانت، العَلَم الوطني أو العَلَم الملكي أو أي شعار آخر للمملكة العربية السعودية أو لإحدى الدول الأجنبية الصديقة، كراهة أو احتِقاراً لسُلطة الحكومة أو لتلك الدول، وكان ذلك علناً أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور؛ يُعاقب بالحبس لمُدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

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