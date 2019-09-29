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"الخطوط السعودية" تكرِّم (89) موظفًا من أصحاب الأداء المميز في خدمة المؤسسة

تقديرًا لإسهامهم في إنجاز مبادرات برنامج التحوُّل وتحقيق أهدافه الاستراتيجية

كرَّمت المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية خلال قطاع الشؤون الإدارية والأنظمة اليوم الأحد عددًا من منسوبيها المتميزين في أدائهم خلال العام الحالي تقديرًا لجهودهم المميزة، وتفانيهم في خدمة ضيوف المؤسسة، وإسهامهم في إنجاز مبادرات برنامج التحول، وتحقيق أهدافه الاستراتيجية.

وتفصيلاً، جاء ذلك بحضور المدير العام للخطوط الجوية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومساعد المدير العام التنفيذي للشؤون الإدارية والأنظمة بالمؤسسة المهندس خالد بن فهد الحزيم، ورؤساء القطاعات والشركات والوحدات الاستراتيجية. وشمل التكريم (89) موظفًا وموظفة من مختلف المستويات الوظيفية في قطاعات المؤسسة ومجموعة شركاتها.

وبدأ الحفل بالقرآن الكريم، ثم ألقى مساعد المدير العام التنفيذي للشؤون الإدارية والأنظمة المهندس خالد بن فهد الحزيم كلمة، تضمنت التنويه بما قدمه المكرمون والمكرمات من أداء مميز؛ استحقوا من خلاله التكريم والتقدير من المؤسسة نظير جهودهم المخلصة في خدمة المؤسسة وضيوفها.

وأشاد "الحزيم" باستراتيجية الموارد البشرية في تقدير أصحاب الأداء المميز، والجهود المخلصة بما يعزز هذه الجهود، والتحفيز لمضاعفتها. مشددًا على اهتمام المؤسسة بالاستثمار في العنصر البشري؛ كونه العنصر والمورد الأهم للمؤسسة عبر استقطاب وتأهيل أبناء وبنات الوطن، وتمكينهم في قطاعات المؤسسة ومجموعة شركاتها، وتقدير الجهود المميزة، وتكريم أصحابها.

ومن جهته، ثمّن المدير العام للخطوط السعودية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، خلال كلمته الجهود المخلصة من منسوبي المؤسسة كافة في مختلف مواقع العمل، وتفانيهم من أجل إنفاذ برنامج التحول الاستراتيجي للمؤسسة، والخطة الاستراتيجية SV2020. منوهًا بما تم تحقيقه من إنجازات ونجاحات ضمن الركائز الرئيسية للتحول، وفي مقدمتها الاستثمار في العنصر البشري، وتحديث وتنمية الأسطول، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتطوير الخدمات والمنتجات بتوفيق الله، ثم بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، وجهود رأسمالها البشري وموردها الأهم أبنائها وبناتها الذين يبرهنون يومًا بعد آخر تميُّزهم وكفاءتهم.

بعد ذلك تم تكريم منسوبي المؤسسة ومجموعة شركاتها، وسلم الجاسر شهادات الشكر والتقدير للموظفين والموظفات أصحاب الأداء المتميز، الذين عبّروا عن شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة من المؤسسة وإدارتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخطوط السعودية" تكرِّم (89) موظفًا من أصحاب الأداء المميز في خدمة المؤسسة
سبق

كرَّمت المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية خلال قطاع الشؤون الإدارية والأنظمة اليوم الأحد عددًا من منسوبيها المتميزين في أدائهم خلال العام الحالي تقديرًا لجهودهم المميزة، وتفانيهم في خدمة ضيوف المؤسسة، وإسهامهم في إنجاز مبادرات برنامج التحول، وتحقيق أهدافه الاستراتيجية.

وتفصيلاً، جاء ذلك بحضور المدير العام للخطوط الجوية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومساعد المدير العام التنفيذي للشؤون الإدارية والأنظمة بالمؤسسة المهندس خالد بن فهد الحزيم، ورؤساء القطاعات والشركات والوحدات الاستراتيجية. وشمل التكريم (89) موظفًا وموظفة من مختلف المستويات الوظيفية في قطاعات المؤسسة ومجموعة شركاتها.

وبدأ الحفل بالقرآن الكريم، ثم ألقى مساعد المدير العام التنفيذي للشؤون الإدارية والأنظمة المهندس خالد بن فهد الحزيم كلمة، تضمنت التنويه بما قدمه المكرمون والمكرمات من أداء مميز؛ استحقوا من خلاله التكريم والتقدير من المؤسسة نظير جهودهم المخلصة في خدمة المؤسسة وضيوفها.

وأشاد "الحزيم" باستراتيجية الموارد البشرية في تقدير أصحاب الأداء المميز، والجهود المخلصة بما يعزز هذه الجهود، والتحفيز لمضاعفتها. مشددًا على اهتمام المؤسسة بالاستثمار في العنصر البشري؛ كونه العنصر والمورد الأهم للمؤسسة عبر استقطاب وتأهيل أبناء وبنات الوطن، وتمكينهم في قطاعات المؤسسة ومجموعة شركاتها، وتقدير الجهود المميزة، وتكريم أصحابها.

ومن جهته، ثمّن المدير العام للخطوط السعودية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، خلال كلمته الجهود المخلصة من منسوبي المؤسسة كافة في مختلف مواقع العمل، وتفانيهم من أجل إنفاذ برنامج التحول الاستراتيجي للمؤسسة، والخطة الاستراتيجية SV2020. منوهًا بما تم تحقيقه من إنجازات ونجاحات ضمن الركائز الرئيسية للتحول، وفي مقدمتها الاستثمار في العنصر البشري، وتحديث وتنمية الأسطول، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتطوير الخدمات والمنتجات بتوفيق الله، ثم بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، وجهود رأسمالها البشري وموردها الأهم أبنائها وبناتها الذين يبرهنون يومًا بعد آخر تميُّزهم وكفاءتهم.

بعد ذلك تم تكريم منسوبي المؤسسة ومجموعة شركاتها، وسلم الجاسر شهادات الشكر والتقدير للموظفين والموظفات أصحاب الأداء المتميز، الذين عبّروا عن شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة من المؤسسة وإدارتها.

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
11:19 PM

"الخطوط السعودية" تكرِّم (89) موظفًا من أصحاب الأداء المميز في خدمة المؤسسة

تقديرًا لإسهامهم في إنجاز مبادرات برنامج التحوُّل وتحقيق أهدافه الاستراتيجية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كرَّمت المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية خلال قطاع الشؤون الإدارية والأنظمة اليوم الأحد عددًا من منسوبيها المتميزين في أدائهم خلال العام الحالي تقديرًا لجهودهم المميزة، وتفانيهم في خدمة ضيوف المؤسسة، وإسهامهم في إنجاز مبادرات برنامج التحول، وتحقيق أهدافه الاستراتيجية.

وتفصيلاً، جاء ذلك بحضور المدير العام للخطوط الجوية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومساعد المدير العام التنفيذي للشؤون الإدارية والأنظمة بالمؤسسة المهندس خالد بن فهد الحزيم، ورؤساء القطاعات والشركات والوحدات الاستراتيجية. وشمل التكريم (89) موظفًا وموظفة من مختلف المستويات الوظيفية في قطاعات المؤسسة ومجموعة شركاتها.

وبدأ الحفل بالقرآن الكريم، ثم ألقى مساعد المدير العام التنفيذي للشؤون الإدارية والأنظمة المهندس خالد بن فهد الحزيم كلمة، تضمنت التنويه بما قدمه المكرمون والمكرمات من أداء مميز؛ استحقوا من خلاله التكريم والتقدير من المؤسسة نظير جهودهم المخلصة في خدمة المؤسسة وضيوفها.

وأشاد "الحزيم" باستراتيجية الموارد البشرية في تقدير أصحاب الأداء المميز، والجهود المخلصة بما يعزز هذه الجهود، والتحفيز لمضاعفتها. مشددًا على اهتمام المؤسسة بالاستثمار في العنصر البشري؛ كونه العنصر والمورد الأهم للمؤسسة عبر استقطاب وتأهيل أبناء وبنات الوطن، وتمكينهم في قطاعات المؤسسة ومجموعة شركاتها، وتقدير الجهود المميزة، وتكريم أصحابها.

ومن جهته، ثمّن المدير العام للخطوط السعودية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، خلال كلمته الجهود المخلصة من منسوبي المؤسسة كافة في مختلف مواقع العمل، وتفانيهم من أجل إنفاذ برنامج التحول الاستراتيجي للمؤسسة، والخطة الاستراتيجية SV2020. منوهًا بما تم تحقيقه من إنجازات ونجاحات ضمن الركائز الرئيسية للتحول، وفي مقدمتها الاستثمار في العنصر البشري، وتحديث وتنمية الأسطول، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتطوير الخدمات والمنتجات بتوفيق الله، ثم بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، وجهود رأسمالها البشري وموردها الأهم أبنائها وبناتها الذين يبرهنون يومًا بعد آخر تميُّزهم وكفاءتهم.

بعد ذلك تم تكريم منسوبي المؤسسة ومجموعة شركاتها، وسلم الجاسر شهادات الشكر والتقدير للموظفين والموظفات أصحاب الأداء المتميز، الذين عبّروا عن شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة من المؤسسة وإدارتها.

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