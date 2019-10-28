عبدالعزيز الفيصل يكرم الرياضيين المتميزين

كرم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل اليوم نجوم الاتحادات الرياضية الذين حققوا إنجازات في عددٍ من البطولات الدولية والإقليمية، وذلك بمكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.

وقال خلال لقائه بلاعبي المنتخب السعودي للسنوكر والمنتخب السعودي للمبارزة إنهم يؤملون على اللاعبين تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية، ليس على المستوى الإقليمي وحسب، بل على المستوى القاري والعالمي.

وأضاف: الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية على أتم الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي لأبنائنا اللاعبين لرفع العلم السعودي في كافة المحافل المختلفة، مشيرًا إلى أنه باجتماعه الأخير مع رؤساء الاتحادات الرياضية وضعوا آلية جديدة لدعم الاتحادات، وذلك ضمن خطة تستغرق 4 أعوام، حتى يمكن للاتحادات الرياضية التخطيط والترتيب للمعسكرات والبطولات قبل تنفيذها وإقامتها بفترة زمنية طويلة.