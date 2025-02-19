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نجاة وزير الدفاع اليمني من انفجار لغم في موكبه بمأرب

مقتل 6 جنود من مرافقيه

نقلت "رويترز" عن مصادر في الحكومة اليمنية، أن ستة جنود يمنيين قُتلوا، وأُصيب عدد آخر بجروح، عندما انفجر لغم أرضي في موكب لوزير الدفاع محمد علي المقدشي، اليوم (الأربعاء)، لكن الوزير لم يصب بسوء.

وأفاد مسؤولان حكوميان بأن الحادثة وقعت بعد أن دهس الموكب متفجرات مدفونة على الطريق.

وكان "المقدشي" يزور جبهة القتال في صرواح، التي تقع إلى الغرب من مدينة مأرب، التي تسيطر عليها الحكومة، وشرقي العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون.

وزير الدفاع اليمني

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نجاة وزير الدفاع اليمني من انفجار لغم في موكبه بمأرب
سبق

نقلت "رويترز" عن مصادر في الحكومة اليمنية، أن ستة جنود يمنيين قُتلوا، وأُصيب عدد آخر بجروح، عندما انفجر لغم أرضي في موكب لوزير الدفاع محمد علي المقدشي، اليوم (الأربعاء)، لكن الوزير لم يصب بسوء.

وأفاد مسؤولان حكوميان بأن الحادثة وقعت بعد أن دهس الموكب متفجرات مدفونة على الطريق.

وكان "المقدشي" يزور جبهة القتال في صرواح، التي تقع إلى الغرب من مدينة مأرب، التي تسيطر عليها الحكومة، وشرقي العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون.

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
05:36 PM

نجاة وزير الدفاع اليمني من انفجار لغم في موكبه بمأرب

مقتل 6 جنود من مرافقيه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,010

نقلت "رويترز" عن مصادر في الحكومة اليمنية، أن ستة جنود يمنيين قُتلوا، وأُصيب عدد آخر بجروح، عندما انفجر لغم أرضي في موكب لوزير الدفاع محمد علي المقدشي، اليوم (الأربعاء)، لكن الوزير لم يصب بسوء.

وأفاد مسؤولان حكوميان بأن الحادثة وقعت بعد أن دهس الموكب متفجرات مدفونة على الطريق.

وكان "المقدشي" يزور جبهة القتال في صرواح، التي تقع إلى الغرب من مدينة مأرب، التي تسيطر عليها الحكومة، وشرقي العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون.

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