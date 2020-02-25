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"ليس لدي أمل في الاستمرار بالحياة".. "كورونا" يغزو برلماني إيراني

دعا إلى الإفراج عن السجناء السياسيين لتجنيبهم الوباء

أعلن محمود صادقي العضو في البرلمان الإيراني ويمثل طهران، اليوم (الثلاثاء)، أن الاختبارات أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال "صادقي" على "تويتر ": "اختبارات كورونا الخاصة بي، جاءت إيجابية، وليس لدي أمل كبير في الاستمرار في الحياة في هذا العالم".

ودعا البرلماني الإيراني رئيس السلطة القضائية إلى الإفراج عن السجناء السياسيين؛ لمنع إصابتهم بالمرض، والسماح لهم بقضاء فترة تفشي هذا المرض مع أسرهم.

إيران عضو البرلمان الإيراني محمود صادقي فيروس كورونا الجديد

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"ليس لدي أمل في الاستمرار بالحياة".. "كورونا" يغزو برلماني إيراني
سبق

أعلن محمود صادقي العضو في البرلمان الإيراني ويمثل طهران، اليوم (الثلاثاء)، أن الاختبارات أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال "صادقي" على "تويتر ": "اختبارات كورونا الخاصة بي، جاءت إيجابية، وليس لدي أمل كبير في الاستمرار في الحياة في هذا العالم".

ودعا البرلماني الإيراني رئيس السلطة القضائية إلى الإفراج عن السجناء السياسيين؛ لمنع إصابتهم بالمرض، والسماح لهم بقضاء فترة تفشي هذا المرض مع أسرهم.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
09:19 PM

"ليس لدي أمل في الاستمرار بالحياة".. "كورونا" يغزو برلماني إيراني

دعا إلى الإفراج عن السجناء السياسيين لتجنيبهم الوباء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن محمود صادقي العضو في البرلمان الإيراني ويمثل طهران، اليوم (الثلاثاء)، أن الاختبارات أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال "صادقي" على "تويتر ": "اختبارات كورونا الخاصة بي، جاءت إيجابية، وليس لدي أمل كبير في الاستمرار في الحياة في هذا العالم".

ودعا البرلماني الإيراني رئيس السلطة القضائية إلى الإفراج عن السجناء السياسيين؛ لمنع إصابتهم بالمرض، والسماح لهم بقضاء فترة تفشي هذا المرض مع أسرهم.

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