"ليس لدي أمل في الاستمرار بالحياة".. "كورونا" يغزو برلماني إيراني

دعا إلى الإفراج عن السجناء السياسيين لتجنيبهم الوباء

أعلن محمود صادقي العضو في البرلمان الإيراني ويمثل طهران، اليوم (الثلاثاء)، أن الاختبارات أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال "صادقي" على "تويتر ": "اختبارات كورونا الخاصة بي، جاءت إيجابية، وليس لدي أمل كبير في الاستمرار في الحياة في هذا العالم".

ودعا البرلماني الإيراني رئيس السلطة القضائية إلى الإفراج عن السجناء السياسيين؛ لمنع إصابتهم بالمرض، والسماح لهم بقضاء فترة تفشي هذا المرض مع أسرهم.