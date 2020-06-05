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"الفيصلية الخيرية" بجدة.. مبادرات عن بعد لخدمة المستفيدين وتوجيه بالمساعدات

تفعيل منظومة التثقيف الصحي للعاملين وتوفير معقمات وكمامات وتأكيد على التباعد

وظفت الجمعية الفيصلية الخيرية بجدة، كافة مبادراتها لدعم المجهودات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفد-19" وتضامناً مع شعار "كلنا مسؤول" من منطلق واجبها الوطني تجاه المسؤولية المجتمعية، وفي مقدمتها توظيف التطبيقات الإلكترونية في العمل عن بعد خدمة للمستفيدين، وتفعيل منظومة التوعية والتثقيف الصحي للعاملين من خلال إدارة الموارد البشرية وتوفير المعقمات والكمامات والتأكيد على ضوابط التباعد الاجتماعي داخل المكاتب ومراكز الجمعية المختلفة.

وأكدت المدير العام للجمعية الفيصلية فوزية الطاسان، على مجهودات الجمعية منذ بداية الجائحة؛ حيث فعلت خطة متكاملة في إدارة الأزمات، عبر القيام بالعديد من الإجراءات والمحاضرات التثقيفية عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا، والتأكيد على أهمية النظافة والتعقيم لليدين والحرص على نظافة المنزل والبعد عن مخالطة الأشخاص المصابين ومتابعة الأخبار من المصادر الرسمية.

وواكبت الجمعية ما تتخذه الجهات المعنية من وزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية والتنمية للعمل على نشر الرسائل التوعوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفعيل مختلف المنصات الإلكترونية في ممارسة خدماتها وضمان سير العمل بفاعلية وكفاءة دون تعطيل لمصالح المستفيدين، كما أطلقت الجمعية حملة "من أجل سلامتهم المال أفضل لهم" لشراء الاحتياجات التموينية، وتفعيل إجراءات التعليم عن بعد في مركز التوحد الأول بجدة وإقامة ورش عمل ومحاضرات توعوية للمصابين بالتوحد وأسرهم وتفعيل كافة الإجراءات والتطبيقات والبرامج والاستفادة من جميع وسائل التكنولوجيا الحديثة لتطوير وتحسين البرامج التعليمية والعلاجية لمساعدتهم على التعايش مع الأزمة.

كما وجهت الجمعية، ممثلة في مجلس الإدارة، بسرعة صرف المساعدات المالية لأسر الأيتام والأرامل والأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، وإطلاق مبادرة "طمنونا عنكم" للتواصل مع الفئات التي ترعاها الجمعية من متطوعي فريق بادر وتطوع، إضافة إلى أسر الجمعية وعددهم ما يقارب 1800 أسرة والاطمئنان عليهم وعرض المساعدة لمن يحتاج منهم سواء من المواد الغذائية أو الأدوية أو الدعم النفسي والاستشارات .

ونظمت الجمعية جملة من الدورات عن بعد في أساسيات التصميم ومجالاته، ومبادرة مشروع تمكين مستفيدات الإسكان التنموي لتدريب السيدات على خياطة وإنتاج الكمامات تحت إشراف مدربات متخصصات في التأهيل والتدريب لإكسابهن حرفة يدوية في مجال الخياطة لزيادة دخلهن، على أن يتم تسويق إنتاجهن للمؤسسات الحكومية بدايةً ثم تسويقها عن طريق بعض المتاجر الكبرى.

كما شاركت الجمعية الفيصلية مع عدد من الجمعيات الخيرية في حملة "غذاؤنا واحد" ضمن مبادرة "براً بمكة" التي أطلقها مؤخراً الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة لمساعدة متضرري جائحة كورونا، بتوزيع السلال الغذائية في حي القريات بالتعاون والتنسيق مع جمعية سفراء التطوع وجمعية دعم لرعاية الأرامل والمطلقات وأبنائهن، إضافة لإطلاق مبادرة "صناديق الفرح" بمناسبة عيد الفطر المبارك، والتي تهدف إلى مشاركة جميع أفراد المجتمع وإدخال الفرح والسرور على مستفيدي الجمعية .

في حين نفذت الجمعية الفيصلية الخيرية بجدة منظومة الإجراءات الاحترازية مع عودة منسوبيها للعمل الرسمي، والتأكيد على أهمية الالتزام بالإرشادات الوقائية والحرص، سلامة وصحة العاملين والمستفيدين من الجمعية.

الجمعية الفيصلية الخيرية جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفيصلية الخيرية" بجدة.. مبادرات عن بعد لخدمة المستفيدين وتوجيه بالمساعدات
سبق

وظفت الجمعية الفيصلية الخيرية بجدة، كافة مبادراتها لدعم المجهودات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفد-19" وتضامناً مع شعار "كلنا مسؤول" من منطلق واجبها الوطني تجاه المسؤولية المجتمعية، وفي مقدمتها توظيف التطبيقات الإلكترونية في العمل عن بعد خدمة للمستفيدين، وتفعيل منظومة التوعية والتثقيف الصحي للعاملين من خلال إدارة الموارد البشرية وتوفير المعقمات والكمامات والتأكيد على ضوابط التباعد الاجتماعي داخل المكاتب ومراكز الجمعية المختلفة.

وأكدت المدير العام للجمعية الفيصلية فوزية الطاسان، على مجهودات الجمعية منذ بداية الجائحة؛ حيث فعلت خطة متكاملة في إدارة الأزمات، عبر القيام بالعديد من الإجراءات والمحاضرات التثقيفية عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا، والتأكيد على أهمية النظافة والتعقيم لليدين والحرص على نظافة المنزل والبعد عن مخالطة الأشخاص المصابين ومتابعة الأخبار من المصادر الرسمية.

وواكبت الجمعية ما تتخذه الجهات المعنية من وزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية والتنمية للعمل على نشر الرسائل التوعوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفعيل مختلف المنصات الإلكترونية في ممارسة خدماتها وضمان سير العمل بفاعلية وكفاءة دون تعطيل لمصالح المستفيدين، كما أطلقت الجمعية حملة "من أجل سلامتهم المال أفضل لهم" لشراء الاحتياجات التموينية، وتفعيل إجراءات التعليم عن بعد في مركز التوحد الأول بجدة وإقامة ورش عمل ومحاضرات توعوية للمصابين بالتوحد وأسرهم وتفعيل كافة الإجراءات والتطبيقات والبرامج والاستفادة من جميع وسائل التكنولوجيا الحديثة لتطوير وتحسين البرامج التعليمية والعلاجية لمساعدتهم على التعايش مع الأزمة.

كما وجهت الجمعية، ممثلة في مجلس الإدارة، بسرعة صرف المساعدات المالية لأسر الأيتام والأرامل والأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، وإطلاق مبادرة "طمنونا عنكم" للتواصل مع الفئات التي ترعاها الجمعية من متطوعي فريق بادر وتطوع، إضافة إلى أسر الجمعية وعددهم ما يقارب 1800 أسرة والاطمئنان عليهم وعرض المساعدة لمن يحتاج منهم سواء من المواد الغذائية أو الأدوية أو الدعم النفسي والاستشارات .

ونظمت الجمعية جملة من الدورات عن بعد في أساسيات التصميم ومجالاته، ومبادرة مشروع تمكين مستفيدات الإسكان التنموي لتدريب السيدات على خياطة وإنتاج الكمامات تحت إشراف مدربات متخصصات في التأهيل والتدريب لإكسابهن حرفة يدوية في مجال الخياطة لزيادة دخلهن، على أن يتم تسويق إنتاجهن للمؤسسات الحكومية بدايةً ثم تسويقها عن طريق بعض المتاجر الكبرى.

كما شاركت الجمعية الفيصلية مع عدد من الجمعيات الخيرية في حملة "غذاؤنا واحد" ضمن مبادرة "براً بمكة" التي أطلقها مؤخراً الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة لمساعدة متضرري جائحة كورونا، بتوزيع السلال الغذائية في حي القريات بالتعاون والتنسيق مع جمعية سفراء التطوع وجمعية دعم لرعاية الأرامل والمطلقات وأبنائهن، إضافة لإطلاق مبادرة "صناديق الفرح" بمناسبة عيد الفطر المبارك، والتي تهدف إلى مشاركة جميع أفراد المجتمع وإدخال الفرح والسرور على مستفيدي الجمعية .

في حين نفذت الجمعية الفيصلية الخيرية بجدة منظومة الإجراءات الاحترازية مع عودة منسوبيها للعمل الرسمي، والتأكيد على أهمية الالتزام بالإرشادات الوقائية والحرص، سلامة وصحة العاملين والمستفيدين من الجمعية.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
05:30 PM

"الفيصلية الخيرية" بجدة.. مبادرات عن بعد لخدمة المستفيدين وتوجيه بالمساعدات

تفعيل منظومة التثقيف الصحي للعاملين وتوفير معقمات وكمامات وتأكيد على التباعد

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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وظفت الجمعية الفيصلية الخيرية بجدة، كافة مبادراتها لدعم المجهودات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفد-19" وتضامناً مع شعار "كلنا مسؤول" من منطلق واجبها الوطني تجاه المسؤولية المجتمعية، وفي مقدمتها توظيف التطبيقات الإلكترونية في العمل عن بعد خدمة للمستفيدين، وتفعيل منظومة التوعية والتثقيف الصحي للعاملين من خلال إدارة الموارد البشرية وتوفير المعقمات والكمامات والتأكيد على ضوابط التباعد الاجتماعي داخل المكاتب ومراكز الجمعية المختلفة.

وأكدت المدير العام للجمعية الفيصلية فوزية الطاسان، على مجهودات الجمعية منذ بداية الجائحة؛ حيث فعلت خطة متكاملة في إدارة الأزمات، عبر القيام بالعديد من الإجراءات والمحاضرات التثقيفية عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا، والتأكيد على أهمية النظافة والتعقيم لليدين والحرص على نظافة المنزل والبعد عن مخالطة الأشخاص المصابين ومتابعة الأخبار من المصادر الرسمية.

وواكبت الجمعية ما تتخذه الجهات المعنية من وزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية والتنمية للعمل على نشر الرسائل التوعوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفعيل مختلف المنصات الإلكترونية في ممارسة خدماتها وضمان سير العمل بفاعلية وكفاءة دون تعطيل لمصالح المستفيدين، كما أطلقت الجمعية حملة "من أجل سلامتهم المال أفضل لهم" لشراء الاحتياجات التموينية، وتفعيل إجراءات التعليم عن بعد في مركز التوحد الأول بجدة وإقامة ورش عمل ومحاضرات توعوية للمصابين بالتوحد وأسرهم وتفعيل كافة الإجراءات والتطبيقات والبرامج والاستفادة من جميع وسائل التكنولوجيا الحديثة لتطوير وتحسين البرامج التعليمية والعلاجية لمساعدتهم على التعايش مع الأزمة.

كما وجهت الجمعية، ممثلة في مجلس الإدارة، بسرعة صرف المساعدات المالية لأسر الأيتام والأرامل والأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، وإطلاق مبادرة "طمنونا عنكم" للتواصل مع الفئات التي ترعاها الجمعية من متطوعي فريق بادر وتطوع، إضافة إلى أسر الجمعية وعددهم ما يقارب 1800 أسرة والاطمئنان عليهم وعرض المساعدة لمن يحتاج منهم سواء من المواد الغذائية أو الأدوية أو الدعم النفسي والاستشارات .

ونظمت الجمعية جملة من الدورات عن بعد في أساسيات التصميم ومجالاته، ومبادرة مشروع تمكين مستفيدات الإسكان التنموي لتدريب السيدات على خياطة وإنتاج الكمامات تحت إشراف مدربات متخصصات في التأهيل والتدريب لإكسابهن حرفة يدوية في مجال الخياطة لزيادة دخلهن، على أن يتم تسويق إنتاجهن للمؤسسات الحكومية بدايةً ثم تسويقها عن طريق بعض المتاجر الكبرى.

كما شاركت الجمعية الفيصلية مع عدد من الجمعيات الخيرية في حملة "غذاؤنا واحد" ضمن مبادرة "براً بمكة" التي أطلقها مؤخراً الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة لمساعدة متضرري جائحة كورونا، بتوزيع السلال الغذائية في حي القريات بالتعاون والتنسيق مع جمعية سفراء التطوع وجمعية دعم لرعاية الأرامل والمطلقات وأبنائهن، إضافة لإطلاق مبادرة "صناديق الفرح" بمناسبة عيد الفطر المبارك، والتي تهدف إلى مشاركة جميع أفراد المجتمع وإدخال الفرح والسرور على مستفيدي الجمعية .

في حين نفذت الجمعية الفيصلية الخيرية بجدة منظومة الإجراءات الاحترازية مع عودة منسوبيها للعمل الرسمي، والتأكيد على أهمية الالتزام بالإرشادات الوقائية والحرص، سلامة وصحة العاملين والمستفيدين من الجمعية.

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