النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

طرح وظائف إدارية وتعليمية بجامعة الملك خالد

التقديم عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني

طرحت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة الموارد البشرية، اليوم، المسابقة الوظيفية لعدد من الوظائف في السلم العام وسلم اللائحة التعليمية، مشيرة إلى أنه سيتم فتح باب التقديم على المسابقة بدءاً من يوم الأحد المقبل حتى يوم الثلاثاء 13 / 04 / 1441هـ.

وأكّدت الجامعة أن التقديم سيكون عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني https://www.kku.edu.sa/ar/node/9156, مع إرفاق المستندات المطلوبة بصيغة "PDF"، شاملةً صورةً من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة وصورة من الهوية الوطنية، على أن تتضمن المستندات صوراً من البرامج التدريبية التي حصل عليها المتقدم وصوراً من الخبرات العملية المطلوبة لكل وظيفة، ويشترط للخبرات غير الحكومية إرفاق بيان يثبتها من التأمينات الاجتماعية.

وظائف إدارية جامعة الملك خالد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
طرح وظائف إدارية وتعليمية بجامعة الملك خالد
سبق

طرحت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة الموارد البشرية، اليوم، المسابقة الوظيفية لعدد من الوظائف في السلم العام وسلم اللائحة التعليمية، مشيرة إلى أنه سيتم فتح باب التقديم على المسابقة بدءاً من يوم الأحد المقبل حتى يوم الثلاثاء 13 / 04 / 1441هـ.

وأكّدت الجامعة أن التقديم سيكون عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني https://www.kku.edu.sa/ar/node/9156, مع إرفاق المستندات المطلوبة بصيغة "PDF"، شاملةً صورةً من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة وصورة من الهوية الوطنية، على أن تتضمن المستندات صوراً من البرامج التدريبية التي حصل عليها المتقدم وصوراً من الخبرات العملية المطلوبة لكل وظيفة، ويشترط للخبرات غير الحكومية إرفاق بيان يثبتها من التأمينات الاجتماعية.

04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
12:58 PM

طرح وظائف إدارية وتعليمية بجامعة الملك خالد

التقديم عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
0
4,762

طرحت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة الموارد البشرية، اليوم، المسابقة الوظيفية لعدد من الوظائف في السلم العام وسلم اللائحة التعليمية، مشيرة إلى أنه سيتم فتح باب التقديم على المسابقة بدءاً من يوم الأحد المقبل حتى يوم الثلاثاء 13 / 04 / 1441هـ.

وأكّدت الجامعة أن التقديم سيكون عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني https://www.kku.edu.sa/ar/node/9156, مع إرفاق المستندات المطلوبة بصيغة "PDF"، شاملةً صورةً من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة وصورة من الهوية الوطنية، على أن تتضمن المستندات صوراً من البرامج التدريبية التي حصل عليها المتقدم وصوراً من الخبرات العملية المطلوبة لكل وظيفة، ويشترط للخبرات غير الحكومية إرفاق بيان يثبتها من التأمينات الاجتماعية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,565
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,891
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,228
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,627

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

وزارة النقل ومطالب الباحة

وزارة النقل ومطالب الباحة

جمعان الكرت
هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان
منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

سعيد آل جندب
دموع الثقافة

دموع الثقافة

ساير المنيعي
خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

حواء القرني
مجموعة العشرين في قلب الرياض

مجموعة العشرين في قلب الرياض

ماجد البريكان
"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة