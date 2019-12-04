طرح وظائف إدارية وتعليمية بجامعة الملك خالد

التقديم عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني

طرحت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة الموارد البشرية، اليوم، المسابقة الوظيفية لعدد من الوظائف في السلم العام وسلم اللائحة التعليمية، مشيرة إلى أنه سيتم فتح باب التقديم على المسابقة بدءاً من يوم الأحد المقبل حتى يوم الثلاثاء 13 / 04 / 1441هـ.

وأكّدت الجامعة أن التقديم سيكون عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني https://www.kku.edu.sa/ar/node/9156, مع إرفاق المستندات المطلوبة بصيغة "PDF"، شاملةً صورةً من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة وصورة من الهوية الوطنية، على أن تتضمن المستندات صوراً من البرامج التدريبية التي حصل عليها المتقدم وصوراً من الخبرات العملية المطلوبة لكل وظيفة، ويشترط للخبرات غير الحكومية إرفاق بيان يثبتها من التأمينات الاجتماعية.