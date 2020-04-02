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22 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

ليرتفع عدد الإصابات إلى 676 حالة

أعلنت السلطات الصحية في المغرب، الخميس، تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 676 حالة.

كانت وزارة الصحة المغربية قد قالت، الأربعاء: إن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 2653 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وأوضحت أن عدد حالات الشفاء في المغرب ارتفع إلى 26 حالة؛ فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 37 حالة وفاة حتى السادسة من مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي.

المغرب فيروس كورونا الجديد

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22 إصابة جديدة بكورونا في المغرب
سبق

أعلنت السلطات الصحية في المغرب، الخميس، تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 676 حالة.

كانت وزارة الصحة المغربية قد قالت، الأربعاء: إن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 2653 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وأوضحت أن عدد حالات الشفاء في المغرب ارتفع إلى 26 حالة؛ فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 37 حالة وفاة حتى السادسة من مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
11:40 AM

22 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

ليرتفع عدد الإصابات إلى 676 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية في المغرب، الخميس، تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 676 حالة.

كانت وزارة الصحة المغربية قد قالت، الأربعاء: إن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 2653 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وأوضحت أن عدد حالات الشفاء في المغرب ارتفع إلى 26 حالة؛ فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 37 حالة وفاة حتى السادسة من مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي.

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