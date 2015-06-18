"التميمي": دخول النجم الثاني لفصل الصيف.. وبدء نشاط رياح البوارح‎ الجافة

قال إن يوم الجمعة القادم سيكون أطول نهار وأقصر ليل في السنة

قال الراصد الجوي محمد الخزّي التميمي إن هذه الأيام تتزامن مع طلوع نجم التويبع، النجم الثاني من نجوم فصل الصيف، وفيه تتعامد الشمس على مدار السرطان فينعدم الظل، وأن يوم الجمعة القادم سيكون أطول نهار وأقصر ليل في السنة، وبعد ذلك تبدأ الشمس بالانصراف للجنوب، ويبدأ الليل بالأخذ من حصة النهار تدريجيًا.

وفي التفاصيل، أوضح "التميمي" أنه سمي بالتويبع؛ لأنه يتبع الثريا، وسمي بالدبران لدبوره للثريا وفيه يزداد تلوّن طلع النخيل كما تحتاج المزروعات إلى تكثيف السقي، وقال الأولين (ما ذكر واديٍ في التويبع سايل) كناية عن شدة الجفاف، وقيل (لا حر إلا بعد الانصراف)، كناية عن شدة الحر بعد انصراف الشمس من الشمال للجنوب.

ومن الناحية المناخية، توقع "التميمي" نشاط رياح البوارح الشمالية الحارة والجافة الأيام القادمة، وذروتها من الثلاثاء للجمعة، وتتسبب في إثارة الغبار على المنطقة الشرقية وسواحل الخليج العربي فتخف معها حدة وشدة أول موجة حارة لهذا الصيف، كما تعمل على تخفيف الحرارة وتلطيف الأجواء ليلاً شمال ووسط المملكة وخلو السماء من السحب.

وأضاف أنه يتوقع أن ترتفع الحرارة غربي المملكة - بإذن الله - إلا أن شدة الحر تأتي على شكل موجات كما أن للبرد موجات كذلك وتكون ذروتها عادة في أشهر يونيو ويوليو وبداية أغسطس، بينما تنكسر حدة الحرارة عادةً بالتزامن مع طلوع نجم سهيل بعد قرابة الشهرين كما قيل إذا طلع سهيل برّد الليل.