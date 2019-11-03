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#أرامكو تعلن إطلاق نظام حوافز للسعوديين يتضمن منح أسهم مجانية

كشفت رسمياً نيتها إدراج جزء من أسهمها في السوق المالية السعودية

أعلنت #أرامكو -رسمياً- نيتها إدراج جزءٍ من أسهمها في السوق المالية السعودية، كما أعلنت اليوم إطلاق نظام حوافز للسعوديين يتضمن منح أسهم مجانية ضمن ضوابط محددة.

وقالت #أرامكو إنها تضمن توزيعات أرباح سنوية على مساهميها لا تقل عن 75 مليار دولار حتى 2024.

وأوضحت الشركة، في بيان، اليوم، أن الحكومة تعتزم بيع جزءٍ من أسهمها في الشركة.

وأضافت، أنه سيتم تحديد سعر الطرح النهائي -سعر اكتتاب أسهم الطرح لجميع المكتتبين- في نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

وبيّنت، أن أسهم الطرح ستتوافر للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات والأفراد.

وقالت، إن كلاً من الشركة والمساهمين الرئيسين سيخضعون إلى قيود على التصرف في الأسهم أو إصدار أسهم اضافية، وستتضمن نشرة الإصدار مزيداً من التفاصيل.

وأضافت، أن هيئة السوق المالية قدّمت بعض الإعفاءات لتبسيط إجراءات تقديم الطلبات للمستثمرين الأجانب.

وأشارت إلى أن الأشخاص السعوديين الطبيعيين سيستفيدون من نظام حوافز الأفراد المشاركين في الاكتتاب العام.


وبينت أنه سيحصل بعض المُكتتبين السعوديين الأفراد، ممن يحتفظون بملكية أسهمهم بشكلٍ مستمرٍ ودون انقطاع لمدة 180 يومًا على سهم مجاني لكل 10 أسهم يشترونها عند الاكتتاب، بما يصل إلى 100 سهم مجاني.

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#أرامكو تعلن إطلاق نظام حوافز للسعوديين يتضمن منح أسهم مجانية
سبق

أعلنت #أرامكو -رسمياً- نيتها إدراج جزءٍ من أسهمها في السوق المالية السعودية، كما أعلنت اليوم إطلاق نظام حوافز للسعوديين يتضمن منح أسهم مجانية ضمن ضوابط محددة.

وقالت #أرامكو إنها تضمن توزيعات أرباح سنوية على مساهميها لا تقل عن 75 مليار دولار حتى 2024.

وأوضحت الشركة، في بيان، اليوم، أن الحكومة تعتزم بيع جزءٍ من أسهمها في الشركة.

وأضافت، أنه سيتم تحديد سعر الطرح النهائي -سعر اكتتاب أسهم الطرح لجميع المكتتبين- في نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

وبيّنت، أن أسهم الطرح ستتوافر للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات والأفراد.

وقالت، إن كلاً من الشركة والمساهمين الرئيسين سيخضعون إلى قيود على التصرف في الأسهم أو إصدار أسهم اضافية، وستتضمن نشرة الإصدار مزيداً من التفاصيل.

وأضافت، أن هيئة السوق المالية قدّمت بعض الإعفاءات لتبسيط إجراءات تقديم الطلبات للمستثمرين الأجانب.

وأشارت إلى أن الأشخاص السعوديين الطبيعيين سيستفيدون من نظام حوافز الأفراد المشاركين في الاكتتاب العام.


وبينت أنه سيحصل بعض المُكتتبين السعوديين الأفراد، ممن يحتفظون بملكية أسهمهم بشكلٍ مستمرٍ ودون انقطاع لمدة 180 يومًا على سهم مجاني لكل 10 أسهم يشترونها عند الاكتتاب، بما يصل إلى 100 سهم مجاني.

03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
10:13 AM
اخر تعديل
03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
12:53 PM

#أرامكو تعلن إطلاق نظام حوافز للسعوديين يتضمن منح أسهم مجانية

كشفت رسمياً نيتها إدراج جزء من أسهمها في السوق المالية السعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت #أرامكو -رسمياً- نيتها إدراج جزءٍ من أسهمها في السوق المالية السعودية، كما أعلنت اليوم إطلاق نظام حوافز للسعوديين يتضمن منح أسهم مجانية ضمن ضوابط محددة.

وقالت #أرامكو إنها تضمن توزيعات أرباح سنوية على مساهميها لا تقل عن 75 مليار دولار حتى 2024.

وأوضحت الشركة، في بيان، اليوم، أن الحكومة تعتزم بيع جزءٍ من أسهمها في الشركة.

وأضافت، أنه سيتم تحديد سعر الطرح النهائي -سعر اكتتاب أسهم الطرح لجميع المكتتبين- في نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

وبيّنت، أن أسهم الطرح ستتوافر للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات والأفراد.

وقالت، إن كلاً من الشركة والمساهمين الرئيسين سيخضعون إلى قيود على التصرف في الأسهم أو إصدار أسهم اضافية، وستتضمن نشرة الإصدار مزيداً من التفاصيل.

وأضافت، أن هيئة السوق المالية قدّمت بعض الإعفاءات لتبسيط إجراءات تقديم الطلبات للمستثمرين الأجانب.

وأشارت إلى أن الأشخاص السعوديين الطبيعيين سيستفيدون من نظام حوافز الأفراد المشاركين في الاكتتاب العام.


وبينت أنه سيحصل بعض المُكتتبين السعوديين الأفراد، ممن يحتفظون بملكية أسهمهم بشكلٍ مستمرٍ ودون انقطاع لمدة 180 يومًا على سهم مجاني لكل 10 أسهم يشترونها عند الاكتتاب، بما يصل إلى 100 سهم مجاني.

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