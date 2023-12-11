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المهيمزي مديراً لفرع الحرس الوطني بالمدينة المنورة

أصدر الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي آل سعود وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي قراراً بتكليف العقيد طلال بن راشد المهيمزي مديراً لفرع الحرس الوطني بالمدينة المنورة، بالإضافة إلى عمله مديرًا للعلاقات العامة والمراسم.

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المهيمزي مديراً لفرع الحرس الوطني بالمدينة المنورة
سبق

أصدر الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي آل سعود وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي قراراً بتكليف العقيد طلال بن راشد المهيمزي مديراً لفرع الحرس الوطني بالمدينة المنورة، بالإضافة إلى عمله مديرًا للعلاقات العامة والمراسم.

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
03:42 PM

المهيمزي مديراً لفرع الحرس الوطني بالمدينة المنورة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي آل سعود وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي قراراً بتكليف العقيد طلال بن راشد المهيمزي مديراً لفرع الحرس الوطني بالمدينة المنورة، بالإضافة إلى عمله مديرًا للعلاقات العامة والمراسم.

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اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

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