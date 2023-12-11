أصدر الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي آل سعود وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي قراراً بتكليف العقيد طلال بن راشد المهيمزي مديراً لفرع الحرس الوطني بالمدينة المنورة، بالإضافة إلى عمله مديرًا للعلاقات العامة والمراسم.
المهيمزي مديراً لفرع الحرس الوطني بالمدينة المنورة
أصدر الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي آل سعود وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي قراراً بتكليف العقيد طلال بن راشد المهيمزي مديراً لفرع الحرس الوطني بالمدينة المنورة، بالإضافة إلى عمله مديرًا للعلاقات العامة والمراسم.
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المهيمزي مديراً لفرع الحرس الوطني بالمدينة المنورةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-12-11
11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
03:42 PM
المهيمزي مديراً لفرع الحرس الوطني بالمدينة المنورة
أصدر الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي آل سعود وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي قراراً بتكليف العقيد طلال بن راشد المهيمزي مديراً لفرع الحرس الوطني بالمدينة المنورة، بالإضافة إلى عمله مديرًا للعلاقات العامة والمراسم.
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