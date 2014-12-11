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تصادم وجهاً لوجه يتسبّب في إصابة 3 طالبات في الباحة

إحداهن حالتها خطرة والجهات ذات العلاقة باشرت الموقع

تحقّق إدارة مرور الباحة في حادث تصادم وقع صباح اليوم بين مركبتين في بني فروة؛ إحداهما تقل طالبات مدرسة مع مركبة أخرى وجهاً لوجه.

وبحسب المصدر، فإن الحادث وقع بين مركبتين إحداهما تقل طالبات مع أخرى وجهاً لوجه؛ نتج عن الحادث وقوع عددٍ من الإصابات بين الطالبات.

وأضاف المصدر: باشرت الجهات ذات العلاقة الحادث؛ حيث اتضح أن هناك ثلاث إصابات؛ إحداها إصابة بالغة والإصابتان الأخريان متوسطتان، ومازالت المصابات يتلقين العلاج في مستشفى الملك فهد بالباحة.

حادث تصادم مرور الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تصادم وجهاً لوجه يتسبّب في إصابة 3 طالبات في الباحة
سبق

تحقّق إدارة مرور الباحة في حادث تصادم وقع صباح اليوم بين مركبتين في بني فروة؛ إحداهما تقل طالبات مدرسة مع مركبة أخرى وجهاً لوجه.

وبحسب المصدر، فإن الحادث وقع بين مركبتين إحداهما تقل طالبات مع أخرى وجهاً لوجه؛ نتج عن الحادث وقوع عددٍ من الإصابات بين الطالبات.

وأضاف المصدر: باشرت الجهات ذات العلاقة الحادث؛ حيث اتضح أن هناك ثلاث إصابات؛ إحداها إصابة بالغة والإصابتان الأخريان متوسطتان، ومازالت المصابات يتلقين العلاج في مستشفى الملك فهد بالباحة.

11 ديسمبر 2019 - 14 ربيع الآخر 1441
10:09 AM

تصادم وجهاً لوجه يتسبّب في إصابة 3 طالبات في الباحة

إحداهن حالتها خطرة والجهات ذات العلاقة باشرت الموقع

A A A
أحمد العبدالله - الباحة
0
3,566

تحقّق إدارة مرور الباحة في حادث تصادم وقع صباح اليوم بين مركبتين في بني فروة؛ إحداهما تقل طالبات مدرسة مع مركبة أخرى وجهاً لوجه.

وبحسب المصدر، فإن الحادث وقع بين مركبتين إحداهما تقل طالبات مع أخرى وجهاً لوجه؛ نتج عن الحادث وقوع عددٍ من الإصابات بين الطالبات.

وأضاف المصدر: باشرت الجهات ذات العلاقة الحادث؛ حيث اتضح أن هناك ثلاث إصابات؛ إحداها إصابة بالغة والإصابتان الأخريان متوسطتان، ومازالت المصابات يتلقين العلاج في مستشفى الملك فهد بالباحة.

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