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متعهّدو نقل الباحة يطالبون بمستحقاتهم المتاخرة منذ 9 أشهر

ناشدوا الجهات المختصة بالتدخل للوقوف على هذه القضية

اشتكى عدد من متعهدي نقل البنين في منطقة الباحة بمختلف محافظاتها من مماطلة الشركة المتعاقدة للنقل التعليمي بالمنطقة - تحتفظ "سبق" باسمها - من صرف مستحقاتهم للعام الدراسي المنصرم، مؤكدين أن مرتّباتهم لم تصرفها الشركة منذ شهر ربيع الأول أي قبل تعليق العام الدراسي بـ4 أشهر.

وقال لـ"سبق" عددٌ من متعهّدي النقل المدرسي بمركباتهم الخاصة: "منذ شهر ربيع الأول ومرتباتنا متوقفة لدى الشركة وفِي كل مرة لا نجد من الشركة سوى الوعود التي لم يتحقق منها شيء.

وأضافوا أنه: مرّ بنا رمضان بمصاريفه العالية ثم عيد الفطر فعيد الأضحى مع الإجازة كاملة ونحن نطلب مرتباتنا التي مضى على آخر مرتب تسلمناه 9 أشهر ولَم تتجاوب الشركة برغم أن مرتباتنا تتراوح بين 2700 و3500 ريال للشهر الواحد.

وناشد المتعهدون في المنطقة الجهات المختصة بالتدخل للوقوف على هذه القضية التي أصبحت شائكة ومستعصية الحل وتسببت لهم في ضائقة مالية، خصوصاً أن غالبية السائقين من كبار السن.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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متعهّدو نقل الباحة يطالبون بمستحقاتهم المتاخرة منذ 9 أشهر
سبق

اشتكى عدد من متعهدي نقل البنين في منطقة الباحة بمختلف محافظاتها من مماطلة الشركة المتعاقدة للنقل التعليمي بالمنطقة - تحتفظ "سبق" باسمها - من صرف مستحقاتهم للعام الدراسي المنصرم، مؤكدين أن مرتّباتهم لم تصرفها الشركة منذ شهر ربيع الأول أي قبل تعليق العام الدراسي بـ4 أشهر.

وقال لـ"سبق" عددٌ من متعهّدي النقل المدرسي بمركباتهم الخاصة: "منذ شهر ربيع الأول ومرتباتنا متوقفة لدى الشركة وفِي كل مرة لا نجد من الشركة سوى الوعود التي لم يتحقق منها شيء.

وأضافوا أنه: مرّ بنا رمضان بمصاريفه العالية ثم عيد الفطر فعيد الأضحى مع الإجازة كاملة ونحن نطلب مرتباتنا التي مضى على آخر مرتب تسلمناه 9 أشهر ولَم تتجاوب الشركة برغم أن مرتباتنا تتراوح بين 2700 و3500 ريال للشهر الواحد.

وناشد المتعهدون في المنطقة الجهات المختصة بالتدخل للوقوف على هذه القضية التي أصبحت شائكة ومستعصية الحل وتسببت لهم في ضائقة مالية، خصوصاً أن غالبية السائقين من كبار السن.

05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
06:48 PM

متعهّدو نقل الباحة يطالبون بمستحقاتهم المتاخرة منذ 9 أشهر

ناشدوا الجهات المختصة بالتدخل للوقوف على هذه القضية

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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649

اشتكى عدد من متعهدي نقل البنين في منطقة الباحة بمختلف محافظاتها من مماطلة الشركة المتعاقدة للنقل التعليمي بالمنطقة - تحتفظ "سبق" باسمها - من صرف مستحقاتهم للعام الدراسي المنصرم، مؤكدين أن مرتّباتهم لم تصرفها الشركة منذ شهر ربيع الأول أي قبل تعليق العام الدراسي بـ4 أشهر.

وقال لـ"سبق" عددٌ من متعهّدي النقل المدرسي بمركباتهم الخاصة: "منذ شهر ربيع الأول ومرتباتنا متوقفة لدى الشركة وفِي كل مرة لا نجد من الشركة سوى الوعود التي لم يتحقق منها شيء.

وأضافوا أنه: مرّ بنا رمضان بمصاريفه العالية ثم عيد الفطر فعيد الأضحى مع الإجازة كاملة ونحن نطلب مرتباتنا التي مضى على آخر مرتب تسلمناه 9 أشهر ولَم تتجاوب الشركة برغم أن مرتباتنا تتراوح بين 2700 و3500 ريال للشهر الواحد.

وناشد المتعهدون في المنطقة الجهات المختصة بالتدخل للوقوف على هذه القضية التي أصبحت شائكة ومستعصية الحل وتسببت لهم في ضائقة مالية، خصوصاً أن غالبية السائقين من كبار السن.

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