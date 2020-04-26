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رجال الأمن يتناولون إفطارهم خلال تأديتهم واجبهم الوطني بمحافظة الوجه

في إطار منظومة عمل متكاملة خلال قيامهم بفرض تطبيق احترازات "كورونا"

رصدت عدسة "واس" أثناء جولاتها الميدانية جهود الجهات الأمنية المختلفة في الميدان بمحافظة الوجه في اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك أثناء إفطارهم الرمضاني وهم يؤدون واجبهم الأمني خلال فترة منع التجول، وذلك في إطار منظومة عمل متكاملة خلال قيامهم بفرض تطبيق القرارات والتعليمات الاحترازية، ومتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين لها حفاظًا على سلامتهم، وتحييدًا لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي الوقت الذي كان فيه المواطنون والمقيمون على موائد الإفطار بالمنازل، وعند أذان المغرب وحلول موعد الإفطار، يتناول بعض رجال الأمن إفطارهم الرمضاني خلال تأديتهم واجبهم الأمني، وبعضهم الآخر في عملهم وعينهم على حفظ الأمن وتطبيقه في الميدان؛ ليواصلوا بعد ذلك جميعًا عملهم الأمني من خلال مراكز الضبط المنتشرة في مختلف طرق وشوارع ومداخل المحافظة.

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رجال الأمن يتناولون إفطارهم خلال تأديتهم واجبهم الوطني بمحافظة الوجه
سبق

رصدت عدسة "واس" أثناء جولاتها الميدانية جهود الجهات الأمنية المختلفة في الميدان بمحافظة الوجه في اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك أثناء إفطارهم الرمضاني وهم يؤدون واجبهم الأمني خلال فترة منع التجول، وذلك في إطار منظومة عمل متكاملة خلال قيامهم بفرض تطبيق القرارات والتعليمات الاحترازية، ومتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين لها حفاظًا على سلامتهم، وتحييدًا لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي الوقت الذي كان فيه المواطنون والمقيمون على موائد الإفطار بالمنازل، وعند أذان المغرب وحلول موعد الإفطار، يتناول بعض رجال الأمن إفطارهم الرمضاني خلال تأديتهم واجبهم الأمني، وبعضهم الآخر في عملهم وعينهم على حفظ الأمن وتطبيقه في الميدان؛ ليواصلوا بعد ذلك جميعًا عملهم الأمني من خلال مراكز الضبط المنتشرة في مختلف طرق وشوارع ومداخل المحافظة.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
10:52 PM

رجال الأمن يتناولون إفطارهم خلال تأديتهم واجبهم الوطني بمحافظة الوجه

في إطار منظومة عمل متكاملة خلال قيامهم بفرض تطبيق احترازات "كورونا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رصدت عدسة "واس" أثناء جولاتها الميدانية جهود الجهات الأمنية المختلفة في الميدان بمحافظة الوجه في اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك أثناء إفطارهم الرمضاني وهم يؤدون واجبهم الأمني خلال فترة منع التجول، وذلك في إطار منظومة عمل متكاملة خلال قيامهم بفرض تطبيق القرارات والتعليمات الاحترازية، ومتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين لها حفاظًا على سلامتهم، وتحييدًا لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي الوقت الذي كان فيه المواطنون والمقيمون على موائد الإفطار بالمنازل، وعند أذان المغرب وحلول موعد الإفطار، يتناول بعض رجال الأمن إفطارهم الرمضاني خلال تأديتهم واجبهم الأمني، وبعضهم الآخر في عملهم وعينهم على حفظ الأمن وتطبيقه في الميدان؛ ليواصلوا بعد ذلك جميعًا عملهم الأمني من خلال مراكز الضبط المنتشرة في مختلف طرق وشوارع ومداخل المحافظة.

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