النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

مصادر "سبق" : لا صحة لما تردد عن تغيير مواعيد منع التجول الحالية

إصابات كورونا عالميًّا تتجاوز 3.3 مليون والوفيات تقترب من الـ "ربع مليون"

الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضررًا من حيث عدد الإصابات والوفيات

تجاوزت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في العالم سقف 3.3 مليون حالة، في حين تقترب حصيلة الوفيات من ربع مليون شخص.

وأفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية التي تعتبر مرجعًا لتتبع انتشار الفيروس في العالم، اليوم السبت، بأن الوباء الذي شمل 187 دولة، أسفر عن إصابة 3344402 شخص، ووفاة 238787 شخصًا.

وأظهرت بيانات الجامعة قائمة الدول الأكثر تضررًا من حيث عدد الإصابات بالفيروس؛ حيث تصدرتها الولايات المتحدة الأمريكية بـ1103781 مصابًا، تليها إسبانيا بـ213435، ثم إيطاليا بـ207428، وبريطانيا بـ178685، تليها فرنسا بـ167305، ثم ألمانيا بـ164077 مصابًا.

ووفقًا لروسيا اليوم: شملت الإحصائية الدول التي سجلت أكثر الوفيات بفيروس كورونا، لتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية القائمة بـ65068 حالة وفاة، ثم إيطاليا بـ28236، تليها بريطانيا بـ27583، وإسبانيا بـ24628، ثم فرنسا بـ24543 حالة وفاة.

ويواجه العالم منذ يناير 2020 أزمة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي أدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد، خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية على ضرورة الاستمرار في التقيد بالإجراءات الصحية اللازمة حتى الانتصار على الوباء.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
إصابات كورونا عالميًّا تتجاوز 3.3 مليون والوفيات تقترب من الـ "ربع مليون"
سبق

تجاوزت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في العالم سقف 3.3 مليون حالة، في حين تقترب حصيلة الوفيات من ربع مليون شخص.

وأفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية التي تعتبر مرجعًا لتتبع انتشار الفيروس في العالم، اليوم السبت، بأن الوباء الذي شمل 187 دولة، أسفر عن إصابة 3344402 شخص، ووفاة 238787 شخصًا.

وأظهرت بيانات الجامعة قائمة الدول الأكثر تضررًا من حيث عدد الإصابات بالفيروس؛ حيث تصدرتها الولايات المتحدة الأمريكية بـ1103781 مصابًا، تليها إسبانيا بـ213435، ثم إيطاليا بـ207428، وبريطانيا بـ178685، تليها فرنسا بـ167305، ثم ألمانيا بـ164077 مصابًا.

ووفقًا لروسيا اليوم: شملت الإحصائية الدول التي سجلت أكثر الوفيات بفيروس كورونا، لتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية القائمة بـ65068 حالة وفاة، ثم إيطاليا بـ28236، تليها بريطانيا بـ27583، وإسبانيا بـ24628، ثم فرنسا بـ24543 حالة وفاة.

ويواجه العالم منذ يناير 2020 أزمة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي أدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد، خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية على ضرورة الاستمرار في التقيد بالإجراءات الصحية اللازمة حتى الانتصار على الوباء.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
11:20 AM

إصابات كورونا عالميًّا تتجاوز 3.3 مليون والوفيات تقترب من الـ "ربع مليون"

الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضررًا من حيث عدد الإصابات والوفيات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
816

تجاوزت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في العالم سقف 3.3 مليون حالة، في حين تقترب حصيلة الوفيات من ربع مليون شخص.

وأفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية التي تعتبر مرجعًا لتتبع انتشار الفيروس في العالم، اليوم السبت، بأن الوباء الذي شمل 187 دولة، أسفر عن إصابة 3344402 شخص، ووفاة 238787 شخصًا.

وأظهرت بيانات الجامعة قائمة الدول الأكثر تضررًا من حيث عدد الإصابات بالفيروس؛ حيث تصدرتها الولايات المتحدة الأمريكية بـ1103781 مصابًا، تليها إسبانيا بـ213435، ثم إيطاليا بـ207428، وبريطانيا بـ178685، تليها فرنسا بـ167305، ثم ألمانيا بـ164077 مصابًا.

ووفقًا لروسيا اليوم: شملت الإحصائية الدول التي سجلت أكثر الوفيات بفيروس كورونا، لتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية القائمة بـ65068 حالة وفاة، ثم إيطاليا بـ28236، تليها بريطانيا بـ27583، وإسبانيا بـ24628، ثم فرنسا بـ24543 حالة وفاة.

ويواجه العالم منذ يناير 2020 أزمة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي أدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد، خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية على ضرورة الاستمرار في التقيد بالإجراءات الصحية اللازمة حتى الانتصار على الوباء.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,779
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,519
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,885
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,864

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة